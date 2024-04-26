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"غوغل" تواجه شكوى جديدة من أحد منافسيها... ما القصة؟

علوم وتكنولوجيا
2024-04-26 | 01:57
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&quot;غوغل&quot; تواجه شكوى جديدة من أحد منافسيها... ما القصة؟
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"غوغل" تواجه شكوى جديدة من أحد منافسيها... ما القصة؟

"غوغل" تواجه شكوى جديدة من أحد منافسيها... ما القصة؟

اتُهمت شركة "غوغل" Google باستغلال هيمنتها في السوق لجعل عملية البحث عن الخدمات الأخرى المنافسة لها أكثر صعوبة، وفق ما جاء في موقع وكالة "بي بي سي" البريطانية.

وزعمت شركة "توتا ميل" Tuta Mail أنها لم تظهر للمستخدمين بشكل بارز منذ شهر آذار الفائت في نتائج محركات البحث.

وقدمت الشركة نفسها شكوى إلى الاتحاد الأوروبي ادّعت فيها أن شركة "غوغل"  Googleألحقت ضرراً بها.

وبدورها، نفت شركة "غوغل" Google هذه الاتهامات، مشيرةً إلى أنه "ما زال بإمكان المستخدمين الوصول إلى الشركة بسهولة".

وأشارت شركة "توتا ميل" Tuta Mail في شكواها إلى انخفاض الزيارات الشهرية لموقعها الالكتروني بنسبة 90 في المئة، وكتبت: "في بداية آذار 2024، توقفت غوغل فجأة عن عرض موقعنا الإلكتروني لآلاف المستخدمين".

وقال المؤسس المشارك للشركة ماتياس بفاو إنه "يجب على غوغل توقيف هذه القيود غير العادلة وعرض موقعنا في نتائج البحث على الفور".

والجدير ذكره أن شركة "غوغل" Google حذرت في وقت سابق من هذا العام من التحديث الذي ستطلقه في شهر آذار والذي قد يؤدي إلى حصول مزيد من التقلبات في تصنيفات نتائج عمليات البحث، كما نفت أن يكون المقصود منه تفضيل موقع الكتروني معين بما في ذلك موقعها الخاص.
 

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