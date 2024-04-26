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بعد قرار الحظر الأميركي... ما حقيقة قرار بيع تطبيق "تيك توك"؟

علوم وتكنولوجيا
2024-04-26 | 03:40
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بعد قرار الحظر الأميركي... ما حقيقة قرار بيع تطبيق &quot;تيك توك&quot;؟
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بعد قرار الحظر الأميركي... ما حقيقة قرار بيع تطبيق "تيك توك"؟

بعد قرار الحظر الأميركي... ما حقيقة قرار بيع تطبيق "تيك توك"؟

أكدت شركة ByteDance المالكة لتطبيق "تيك توك" TikTok أنها ليست بصدد بيع التطبيق المذكور، وذلك في أول رد رسمي لها منذ إعلان الكونغرس الأميركي عن عزمه حظر التطبيق في الولايات المتحدة الأميركية.

وكشف موقع وكالة "سي أن أن" الأميركية أن الشركة التي يقع مقرها في بكين في الصين، قالت إن "تقارير وسائل الإعلام الأجنبية التي تفيد بأنها تبحث في مسألة بيع تطبيق تيك توك غير صحيحة”.
 
وجاء البيان كردّ مباشر من الشركة على مقال نشرته صحيفة "إنفورميشون" Information يوم الخميس الفائت، إذ أرفقته بلقطات لتقرير معلومات استشهد بثلاثة أشخاص على علم بمداولاتها في السوق.
 
ولم تعلّق شركة ByteDance في وقت سابق على تشريع الكونغرس الأميركي الصادر هذا الأسبوع والذي دعى إلى حظر وبيع التطبيق.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة شو تشيو يوم الأربعاء الفائت، إن "الشركة ستقاتل في المحاكم" للبقاء في الولايات المتحدة، مضيفاً “كونوا مطمئنين، لن نذهب إلى أي مكان”.

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