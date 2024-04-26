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قد تكون الكوابيس علامة على إصابتكم بالخرف أو مرض باركنسون خلال السنوات المقبلة... هذا ما قاله الخبراء!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-26 | 16:15
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قد تكون الكوابيس علامة على إصابتكم بالخرف أو مرض باركنسون خلال السنوات المقبلة... هذا ما قاله الخبراء!
قد تكون الكوابيس علامة على إصابتكم بالخرف أو مرض باركنسون خلال السنوات المقبلة... هذا ما قاله الخبراء!
كشف عالم أعصاب بارز أن العلامات الأولى للخرف ومرض باركنسون قد
تكمن في محتوى الكوابيس التي تراود الأشخاص، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قال الدكتور "راهول جانديال"، إن الاحلام التي تتضمن مشاهد عنيفة، مثل المطاردة، القتل أو الهروب من خطر ما، قد تشير إلى تدهور مبكر في الدماغ قد يظهر في مجموعة من الحالات العصبية.
والأشخاص الأكثر عرضة لهذا الخطر هم الذين تتسبب أحلامهم المزعجة في القيام بتصرفات جسدية أثناء نومهم ، مثل اللكم والركل وحتى خنق الشريك أحيانًا.
وفي هذا الإطار، أظهرت الدراسات أن 97% من الأشخاص الذين يظهرون هذه السلوكيات أثناء النوم سوف يصابون بمرض باركنسون أو أي حالة عصبية أخرى في غضون 14 سنة.
ويرتبط كل من الخرف ومرض باركنسون بخلل وظيفي في جذع الدماغ، وهو أمر أساسي في تنظيم النوم والحركة.
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الخبراء!
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