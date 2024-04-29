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الذكاء الاصطناعي يبتكر جزيئات غير موجودة في الطبيعة قد تعالج الأمراض المستعصية... إليكم التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-29 | 10:13
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الذكاء الاصطناعي يبتكر جزيئات غير موجودة في الطبيعة قد تعالج الأمراض المستعصية... إليكم التفاصيل!
الذكاء الاصطناعي يبتكر جزيئات غير موجودة في الطبيعة قد تعالج الأمراض المستعصية... إليكم التفاصيل!
يُستخدم الذكاء الاصطناعي في تأليف الموسيقى، اقتراح الوصفات واتخاذ قرارات الاستثمار، لكن إحدى الشركات صممت نظامًا يمكنه تعديل الجينات البشرية، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قامت شركة "Profluent Bio" الأميركية بتطوير نظام قادر على إنشاء مجموعة من العلاجات المخصصة للأمراض من خلال تطوير جزيئات لم تكن موجودة من قبل في الطبيعة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، "علي مدني"، إن الجينات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي تم اختبارها في الخلايا البشرية، وتم تدريب الذكاء الاصطناعي على قاعدة بيانات تضم 5.1 مليون بروتين، ما يسمح له بإنشاء جزيئات محتملة يمكن استخدامها في تحرير الجينات.
وبعد ذلك، قام النظام بتقليص النتائج إلى أربعة ملايين تسلسل، ما سمح له بتحديد محرر الجينات الذي أطلق عليه الفريق اسم "OpenCRISPR-1".
وقال مدني إن محاولة تعديل الحمض النووي البشري باستخدام نظام بيولوجي مصمم بواسطة الذكاء الاصطناعي كانت بمثابة إنجاز علمي كبير.
وقالت الرئيسة التنفيذية، "هيلاري إيتون"، إن العلاجات الأولى القائمة على كريسبر للأمراض الوراثية مثل مرض فقر الدم المنجلي تغير بالفعل حياة المرضى، ولكن لا تزال هناك حاجة ملحة لتطوير هذه التكنولوجيا.
وتمثلت رؤية الفريق في نقل علم الأحياء من كونه مقيدًا بما يمكن تحقيقه في الطبيعة إلى القدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم أدوية جديدة وفقًا لاحتياجات الانسان بدقة.
وفي هذا السياق، اختبرت التجارب السريرية بالفعل تقنية كريسبر لعلاج الأمراض الوراثية البشرية، ويأمل مدني أن تعمل الجزيئات الجديدة المصممة بواسطة الذكاء الاصطناعي على تعزيز قدرة تكنولوجيا تحرير الجينات بشكل أكبر.
وهناك حاجة إلى مزيد من البحث في خطوط الخلايا الأخرى، أو الحيوانات، أو المرضى لتقييم أداء محرري الجينات المصممين بواسطة الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.
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