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روبوت ذكاء اصطناعي جديد "مرعب"... ما يمكنه فعله خلال 24 ساعة صادم!

علوم وتكنولوجيا
2024-04-29 | 13:57
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روبوت ذكاء اصطناعي جديد &quot;مرعب&quot;... ما يمكنه فعله خلال 24 ساعة صادم!
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روبوت ذكاء اصطناعي جديد "مرعب"... ما يمكنه فعله خلال 24 ساعة صادم!

لقد تعلم روبوت الذكاء الاصطناعي الجديد المذهل المصمم لتقليد السلوك البشري المهام الصعبة خلال 24 ساعة فقط.

وتم الكشف عن الروبوت الآلي المستقبلي المخيف، المسمى Phoenix، هذا الأسبوع وهو في طريقه سريعًا للتغلب على البشر في المهام اليومية.

وتم بناء الجيل السابع من Phoenix بواسطة Sanctuary AI، ويتم التحكم فيه بواسطة نظام ذكاء اصطناعي متطور للغاية يُعرف باسم Carbon.

وقالت الشركة، ومقرها كندا، إن برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها قد تم تحسينه بشكل كبير ليعكس السلوك البشري بأكبر قدر ممكن.

وفي حين أن النماذج السابقة من فينيكس استغرقت أسابيع لتعلم مهام جديدة، فإن الروبوت الجديد يستغرق 24 ساعة فقط، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وأشادت شركة Sanctuary AI بشركة Phoenix باعتبارها "واحدة من أكثر تقنيات التقاط البيانات السلوكية البشرية تطوراً المتاحة اليوم."

وأضافت أن الروبوت يوفر حاليًا بيانات التدريب "بأعلى جودة وأعلى دقة".

وتم الكشف عن النموذج الجديد بعد أقل من عام من الجيل السادس من الروبوت وأقل من 16 شهرًا بعد الجيل الخامس، مما يشير إلى معدل تطور سريع.

وقال جوردي روز، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Sanctuary AI: "إنه لأمر لا يصدق أن نرى التقدم الذي تم إحرازه خلال 11 شهرًا فقط... مع الجيل السابع، لدينا نظام نعتقد أنه الأكثر تشابهًا مع أي شخص متاح."

وأضاف: "نحن لا نرى هذا على أنه حجر الزاوية في روبوتات الذكاء الاصطناعي ذات الأغراض العامة فحسب، بل خطوة حاسمة على الطريق نحو الذكاء العام الاصطناعي."

ويأتي الروبوت سريع التعلم وسط مخاوف بشأن مستقبل الجنس البشري، حيث من الممكن أن تتولى الروبوتات عالية الذكاء المسؤولية.

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