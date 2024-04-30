اكتشاف أعمق ثقب أزرق في العالم في هذه الدولة!

اكتشاف أعمق ثقب أزرق في العالم في هذه الدولة!

حدد العلماء مكان وجود أعمق ثقب أزرق في العالم، والّذي يقع في خليج "شيتومال" قبالة ساحل المكسيك، وفق صحيفة " ديلي ميل " البريطانية.



وعُرف الثقب المذكور باسم "تا جا" أي المياه العميقة والّذي يصل عمقه إلى ما لا يقل عن 1380 قدمًا أي 420 مترًا تحت مستوى سطح البحر.



واعتقد العلماء في وقت سابق أن "تا جا" هو ثاني أكبر ثقب أزرق في العالم إلا أن عمقه جعله يتفوّق على الثقب صاحب الرقم القياسي السابق والموجود في الصين.



ويتضمن الثقب المذكور كهوفاً يعمل العلماء الّذين لم يصلوا إلى قاعه بعد على استكشافها.



