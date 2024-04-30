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أحد أكثر الأجسام الكونية شهرة..."جيمس ويب" يلتقط صوراً مفصّلة لسديم رأس الحصان
علوم وتكنولوجيا
2024-04-30 | 10:30
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أحد أكثر الأجسام الكونية شهرة..."جيمس ويب" يلتقط صوراً مفصّلة لسديم رأس الحصان
أحد أكثر الأجسام الكونية شهرة..."جيمس ويب" يلتقط صوراً مفصّلة لسديم رأس الحصان
التقط التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" صوراً جديدة لسديم رأس الحصان الّذي يُعد أحد أكثر الأجسام الكونية شهرة بحسب وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وفق وكالة "فرانس برس".
وتُظهر هذه الصور الجزء العلوي من "عرف" الحصان، وتكشف للمرة الأولى الهياكل الأصغر التي تشكل حافة السديم، وهو سحابة عملاقة من الغاز والغبار.
ويبدو السديم الذي يقع في كوكبة أوريون القريبة شبيها بشكل رأس حصان وعنقه.
ويشكّل التلسكوب الفضائي "جيمس ويب" الذي يتمركز على مسافة 1,5 مليون كيلومتر من الأرض ويعمل بالأشعة تحت الحمراء تحفة تكنولوجية وهندسية، ويستطيع الكشف عن تفاصيل لا يمكن رؤيتها بواسطة التلسكوبات الأخرى.
وأوضح بيان "ناسا" أن الصور ونتائج الرصد التي أُعلنت الاثنين أتاحت لعلماء الفلك معطيات أفضل عن كيفية إصدار سحب الغبار هذه الضوء وحجبها إياه، وعن "الشكل المتعدد الأبعاد" للسديم.
ونشرت النتائج في مجلة "أسترونومي أند استروفيزيكس" العلمية. كما أبهر سديم رأس الحصان عشاق الفضاء منذ اكتشافه في أواخر القرن التاسع عشر.
وتبددت سحب الغاز التي كانت تحيط به، لكن بنيته بقيت حاضرة وظاهرة، لأنه مكون من مادة أكثر سمكاً. ويتوقع العلماء أن يتفكك هو الآخر في غضون نحو خمسة ملايين سنة.
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