اتفاقية مالية بين مجموعة "أكسل سبرينغر" الألمانية و"مايكروسوفت"... إليكم التفاصيل!

اتفاقية مالية بين مجموعة "أكسل سبرينغر" الألمانية و"مايكروسوفت"... إليكم التفاصيل!



قررت مجموعة "أكسل سبرينغر" الألمانية يوم الإثنين الفائت تعزيز شراكتها مع شركة "مايكروسوفت" من خلال ابرام اتفاقية تحصل بموجبها على مبالغ مالية لقاء محتوى معيّن، وفق وكالة "فرانس برس".



وتنص هذه الشراكة تحديداً على أن "أكسيل سبرينغر ستعمل مع مايكروسوفت لاختبار تجارب دردشة مبتكرة قائمة على الذكاء الاصطناعي والتي تتيح للمستخدمين الحصول على محتوى صحافي معيّن لأكسيل سبرينغر و التفاعل معه"، على ما اوضح بيان للمجموعة.



ومن شأن توفير هذا المحتوى أن يدرّ إيرادات لـ"أكسيل سبرينغر"، وهو ما لم يُذكَر في البيان.



كذلك، سيُعزّز التعاون الحالي القائم بين الشركتين في مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي على غرار المساعد hey.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا إنّ "هذا الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي يعمل على إحداث تحوّل في كل جانب من جوانب العمل والحياة تقريبا، بينها مثلاً الطرق التي يعتمدها المستخدمون للبحث عبر الانترنت أو استهلاك المحتوى".



ورأى الرئيس التنفيذي لـ"أكسل سبرينغر" ماتياس دوبفنر أنّ هذه الشراكات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي "ضرورية للحفاظ على صحافة مستقلة ومشهد إعلامي مزدهر".



والتعاون بين "مايكروسوفت" و"أكسيل سبرينغر" قائم منذ أكثر من 15 عاماً، وبدأ من خلال إتاحة محتوى من صحيفة "دي فيلت" اليومية، قبل أن يُعزَّز ليشمل منصات إعلامية أخرى كـ"بيزنس إنسايدر" و"بوليتيكو" وحالياً موقع "بيلد" الاكتروني الشهير.



وهذه ثاني شراكة كبيرة تعقدها "أكسيل سبرينغر" في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الشراكة التي أُعلن عنها في كانون الأول مع "أوبن ايه آي" مبتكرة برنامج "تشات جي بي تي". وبموجب هذه الاتفاقية، توفر "أكسيل سبرينغر" ملخصات لمقالات نزولاً عند طلب المستخدمين، لقاء مبلغ تحصل عليه من الشركة الأميركية.