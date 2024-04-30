توقيع اتفاقية بين "فايننشال تايمز" و"أوبن ايه آي" وهذه التفاصيل!

توقيع اتفاقية بين "فايننشال تايمز" و"أوبن ايه آي" وهذه التفاصيل!



وقعت صحيفة "فايننشال تايمز" عقداً مع شركة "أوبن ايه آي" التي ابتكرت برنامج "تشات جي بي تي"، من شأنه تقديم محتوى من الصحيفة المذكورة للشركة الأميركية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضح بيان لـ"فايننشال تايمز" أنّ الاتفاقية ستمكّن "تشات جي بي تي" من تزويد مستخدميه بـ"تلخيصات للأخبار التي توفرها الصحيفة بالإضافة إلى تصاريح وروابط تنقل المستخدم إلى موقعها الالكتروني".

وأكّد البيان أنّ هذه "الشراكة الإستراتيجية" ستعزز من فائدة برامج الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ"اوبن ايه آي".

ويتهم عدد كبير من الكتّاب والفنانين والمواقع الإخبارية الشركات التكنولوجية التي تصبّ تركيزها راهناً على الذكاء الاصطناعي بانتهاك حقوق الملكية. وفي نهاية كانون الأول، رفعت صحيفة "نيويورك تايمز" دعوى قضائية على شركتي "اوبن ايه آي" و"مايكروسوفت".

لكن "أوبن ايه آي" تعهّدت خلال الأشهر الأخيرة بأنها ستُبرم اتفاقيات مرتبطة بالمحتوى مع وسائل إعلام بينها وكالة "أسوشييتد برس" ومجموعة "أكسل سبرينغر" الألمانية وصحيفة "لوموند" اليومية الفرنسية، ومجموعة "بريسا ميديا" الإسبانية، بهدف دعم نماذجها بالمعلومات.

وقال مدير "فاينننشال تايمز" جون ريدنغ في البيان "من الواضح أنّ منصات الذكاء الاصطناعي تدفع للشركات الناشرة لقاء استخدام موادها".

وأضاف انّ "اوبن ايه آي تدرك أهمية الشفافية وذكر مصدر المعلومات والكسب المالي، وكلها أمور ضرورية لنا. وفي الوقت نفسه، من الواضح أنّ احتواء هذه البرامج على مصادر موثوقة يصب في مصلحة المستخدمين".

وتنص الاتفاقية أيضاً على قيام الشركتين بتطوير "أدوات ووظائف جديدة تقوم على الذكاء الاصطناعي" خدمةً لقراء الصحيفة اليومية المرموقة.