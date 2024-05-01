الحكم على مؤسس منصة "بينانس" بالسجن لمدة 4 أشهر... ما السبب؟

الحكم على مؤسس منصة "بينانس" بالسجن لمدة 4 أشهر... ما السبب؟

حُكم على مؤسس منصة "بينانس" Binance تشانغبينغ تشاو يوم الثلاثاء الفائت بالسجن لمدة أربع سنوات بعد اعترافه بالتهم الموجهة إليه والمتعلقة بعمليات غسل الأموال، وفق موقع وكالة " سي أن أن " الأميركية.

واعتذر تشاو قبل جلسة النطق بالحكم عن الأخطاء التي ارتكبها كرئيس تنفيذي لمنصة "بينانس" Binance ، وهي بورصة العملات المشفرة التي أسسها في عام 2017.

وقال في رسالة إلى القاضي: “لا يمكن للكلمات أن تشرح مدى ندمي العميق على اختياراتي التي أدت إلى مثولي أمام المحكمة”، مضيفاً "كن على يقين أن هذا الأمر لن يحدث مرة أخرى".

ووافق تشاو وفقًا لـ "بلومبرغ"، على التنحي عن منصبه كرئيس تنفيذي للمنصة كما دفع غرامة بقيمة 200 مليون دولار.

والجدير ذكره أنه بعد تحقيق دام عدة سنوات قالت السلطات الأميركية في شهر تشرين الثاني الفائت إن منصة "بينانس" Binance وهي أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، سمحت بوجود جهات فاعلة سيئة، ما أتاح إنجاز المعاملات المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والمخدرات وتمويل الإرهاب.