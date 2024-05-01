بعد الولايات المتحدة... غرامات أوروبية محتملة على "تيك توك" بسبب تطبيقه الجديد

بعد الولايات المتحدة... غرامات أوروبية محتملة على "تيك توك" بسبب تطبيقه الجديد

هدد مسؤولون أوروبيون بفرض غرامات ضخمة على تطبيق "تيك توك" بالإضافة إلى احتمال تعليق استخدام تطبيق "تيك توك لايت" الجديد بشكل قسري لاحتوائه على ميزات مسببة للإدمان، وفق موقع وكالة " سي أن أن " الأميركية.



ويخشى مسؤولو الاتحاد الأوروبي من إمكانية استخدام هذه الميزة لتحويل مستخدمي التطبيق المذكور إلى مدمنين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من موافقة مجلس النواب الأميركي على تشريع لحظر تطبيق "تيك توك" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.



ورد متحدث باسم التطبيق المذكور على تحذيرات الإتحاد الأوروبي بالقول: " نشعر بخيبة أمل تجاه هذا القرار".



وقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إنها منحت التطبيق 48 ساعة للدفاع عن نفسه وشرح آلية عمل ميزة المكافآت المالية لديه قبل تعليقها، بالإضافة إلى إمكانية مواجهته غرامات مالية كبيرة.



وقال مسؤولو المفوضية للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن قرار التعليق قد يصدر يوم الخميس المقبل، والّذي يمكن أن يستمر لمدة 60 يومًا.