مشكلة مثيرة للقلق تُصيب هواتف "أيفون"... ما علاقة جهاز المنبه؟

مشكلة مثيرة للقلق تُصيب هواتف "أيفون"... ما علاقة جهاز المنبه؟

أعلنت شركة "أبل" Apple عن قيامها بإصلاح المشكلة التي تسببت في عدم تشغيل المنبه في هواتف "أيفون" iPhone، وفق ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.



وجاء إعلان الشركة بعدما اشتكت سيّدة من تعطل المنبه في هاتفها، والتي أشارت أيضاً إلى أن المنبهات التي قامت بضبطها لم تعمل أساساً.



ومن جهتها، أكدت شركة "أبل" Apple علمها بالمشكلة، إلا أنها لم توضح سببها بعد.



كما أملت الشركة نفسها في معالجة هذه المشكلة بشكل سريع.