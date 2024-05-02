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لتعزيز تطوّر الذكاء الاصطناعي..."مايكروسوفت" تنشئ بنية تحتية في تايلاند

علوم وتكنولوجيا
2024-05-02 | 09:28
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لتعزيز تطوّر الذكاء الاصطناعي...&quot;مايكروسوفت&quot; تنشئ بنية تحتية في تايلاند
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لتعزيز تطوّر الذكاء الاصطناعي..."مايكروسوفت" تنشئ بنية تحتية في تايلاند

لتعزيز تطوّر الذكاء الاصطناعي... "مايكروسوفت" تنشئ بنية تحتية في تايلاند

أعلنت شركة "مايكروسوفت" يوم الأربعاء الفائت عن عزمها إنشاء بنية تحتية في تايلاند بهدف تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ وعدت بتدريب أكثر من 100 ألف شخص، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"مايكروسوفت" ساتيا ناديلا في بانكوك، إن تايلاند لديها "فرصة مذهلة لبناء مستقبل" يركز على التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وأشار ناديلا إلى أن إنشاء مراكز بيانات مناسبة، "إلى جانب الإستثمارات التي نقوم بها في البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التدريب على الذكاء الاصطناعي، هي أسس التزامنا طويل الأمد في البلاد".

وقالت "مايكروسوفت" في بيان لها إن استثماراتها "ستفيد أكثر من 100 ألف شخص في تايلاند"، ما يدعم تنمية المجتمع في هذه المنطقة.

ورغم كونها لاعباً اقتصادياً رئيسياً في جنوب شرق آسيا، لا تزال بانكوك متأخرة في مجال التكنولوجيات الجديدة مقارنة بإندونيسيا وسنغافورة.

وأعلن ناديلا، خلال زيارة لإندونيسيا الثلاثاء عن استثمار بقيمة 1,7 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية للمساعدة في تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في الأرخبيل، وذلك بعد لقائه بالرئيس الإندونيسي.
 
ومن المقرر أن يلتقي رئيس "مايكروسوفت" برئيسة الوزراء التايلاندية سريثا ثافيسين التي تسعى أيضاً إلى تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

ووفقا للجنة المتخصصة في هذا الموضوع، يمكن أن يساهم تطوير الاقتصاد الرقمي بحوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.

وتشكل تايلاند المحطة الأخيرة في جولة ناديلا الآسيوية.

وقد أعلنت "مايكروسوفت"، التي حققت نتائج أفضل مما كان متوقعاً في بداية العام، عن استثمارات بمليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي في الخارج في الأشهر الأخيرة، في مسعى للبقاء ضمن صفوف أهم اللاعبين في هذه السوق الحاسمة.

وقد دفع نجاح "تشات جي بي تي" المطور من شركة "أوبن إيه آي" الناشئة، بالذكاء الاصطناعي التوليدي إلى الواجهة، كما شكّل قوة دفع كبيرة لـ"مايكروسوفت"، الممول الرئيسي لـ"أوبن إيه آي".

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