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رقصة وقبلة جمعتا كلبين آليين... تعرفوا على "سباركلز" و"سبوت"! (فيديو)

رقصة وقبلة جمعتا كلبين آليين... تعرفوا على "سباركلز" و"سبوت"! (فيديو)





وفي التفاصيل، قد يبدو مقطع الفيديو من النظرة الأولى مقطعًا من أحدث الرسوم المتحركة للأطفال ولكن الواقع يمثّل كلبًا آليًا يُدعى "سباركلز" برفقة "سبوت"، الكلب الأساسي الذي ابتكرته الشركة سابقا، حيث تكوّنت صداقة مميزة بينهما من خلال الرقص.



وانطلق مقطع الفيديو من خلال قبلة جمعت الكلبين معا، ومن ثم بدأ كل منهما بالرقص سويا على الإيقاع نفسه.



ولاقى مقطع الفيديو رواجًا ضخمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه أثار جدلا واسعا بين المتابعين حيث قال أحدهم إن الزي جعل سباركلز كشخصية شريرة تخلق الكوابيس للأطفال.



وكانت قد نشرت الشركة المقطع عبر قناتها على منصة يوتيوب احتفالًا باليوم العالمي للرقص في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأوضحت الشركة أن سباركلز هو زي مخصص ومصمم خصيصًا لـسبوت لاكتشاف التقاطع ونقاط التلاقي بين الروبوتات من خلال الفن والترفيه.



كذلك، توافد العديد من المعجبين للتعبير عن سعادتهم برؤية مقطع الفيديو الغريب والمليء بالطاقة الإيجابية من خلال تفاعلهم الواسع عبر التعليقات. ابتكرت شركة "بوسطن ديناميكس" كلبًا آليًا، وهو عبارة عن روبوت حقيقي يرتدي زي كلب أزرق لامع أثناء قيامه بأداء رقصة مثيرة للإعجاب، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قد يبدو مقطع الفيديو من النظرة الأولى مقطعًا من أحدث الرسوم المتحركة للأطفال ولكن الواقع يمثّل كلبًا آليًا يُدعى "سباركلز" برفقة "سبوت"، الكلب الأساسي الذي ابتكرته الشركة سابقا، حيث تكوّنت صداقة مميزة بينهما من خلال الرقص.وانطلق مقطع الفيديو من خلال قبلة جمعت الكلبين معا، ومن ثم بدأ كل منهما بالرقص سويا على الإيقاع نفسه.ولاقى مقطع الفيديو رواجًا ضخمًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكنه أثار جدلا واسعا بين المتابعين حيث قال أحدهم إن الزي جعل سباركلز كشخصية شريرة تخلق الكوابيس للأطفال.وكانت قد نشرت الشركة المقطع عبر قناتها على منصة يوتيوب احتفالًا باليوم العالمي للرقص في وقت سابق من هذا الأسبوع.وأوضحت الشركة أن سباركلز هو زي مخصص ومصمم خصيصًا لـسبوت لاكتشاف التقاطع ونقاط التلاقي بين الروبوتات من خلال الفن والترفيه.كذلك، توافد العديد من المعجبين للتعبير عن سعادتهم برؤية مقطع الفيديو الغريب والمليء بالطاقة الإيجابية من خلال تفاعلهم الواسع عبر التعليقات.