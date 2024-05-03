الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أعمال فنية دينية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
25
o
الجنوب
24
o
البقاع
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد تايلاند... استثمار جديد لـ "مايكروسوفت" في هذه الدولة!
علوم وتكنولوجيا
2024-05-03 | 01:52
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد تايلاند... استثمار جديد لـ "مايكروسوفت" في هذه الدولة!
بعد تايلاند... استثمار جديد لـ "مايكروسوفت" في هذه الدولة!
أعلنت شركة "مايكروسوفت" عن عزمها استثمار 2,2 مليار دولار في مجال الذكاء الاصطناعي والشبكة السحابية في دولة ماليزيا، للمساعدة على تطوير البنية التحتية في البلاد، وفق وكالة "فرانس برس".
وقالت المجموعة في بيان "أعلنت مايكروسوفت اليوم أنها ستستثمر 2,2 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لدعم التحول الرقمي في ماليزيا وهو أكبر استثمار على الإطلاق خلال 32 عامًا من وجودها في البلاد".
وأصدرت المجموعة بيانها بينما كان الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا يلقي كلمة في كوالالمبور.
وأعلن ناديلا، الذي يقوم بجولة تشمل دولاً عدة في جنوب شرق آسيا، الثلاثاء عن استثمار آخر بقيمة 1,7 مليار دولار في إندونيسيا في مجال الذكاء الاصطناعي و"الحوسبة السحابية"، بعد لقائه بالرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.
كما أعلن الأربعاء إنشاء بنى تحتية في تايلاند تهدف إلى تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.
وقال رئيس "مايكروسوفت" إن الاستثمار في ماليزيا سيساعد في بناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي والشبكة السحابية في البلاد، من خلال إنشاء مركز للتميّز في الذكاء الاصطناعي وتوفير التدريب على الذكاء الاصطناعي لما يصل إلى 200 ألف ماليزي.
وقال ناديلا في البيان "نلتزم بدعم التحول إلى الذكاء الاصطناعي في ماليزيا والتأكد من أنه يفيد جميع الماليزيين".
وقال "نريد حقًا التأكد من أنه سيكون لدينا بنية تحتية عالمية المستوى في البلاد حتى تتمكن كل منظمة، وكل مطور برمجيات، وكل شركة ناشئة من استخدامها ليس فقط لبناء هذا البلد، ولكن أيضًا للعالم والمنطقة".
وأشاد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم بهذا الالتزام، ووصفه بأنه دليل على الثقة في "البيئة الصديقة للمستثمرين والاستقرار السياسي" في ماليزيا.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
تايلاند...
استثمار
"مايكروسوفت"
الدولة!
رقصة وقبلة جمعتا كلبين آليين... تعرفوا على "سباركلز" و"سبوت"! (فيديو)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
09:28
لتعزيز تطوّر الذكاء الاصطناعي..."مايكروسوفت" تنشئ بنية تحتية في تايلاند
علوم وتكنولوجيا
09:28
لتعزيز تطوّر الذكاء الاصطناعي..."مايكروسوفت" تنشئ بنية تحتية في تايلاند
0
آخر الأخبار
13:57
ميقاتي لـ "جدل": حذرت من أن بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل ولن نسمح بإضافة مشكلة جديدة على المشكلات القائمة نتيجة النزوح السوري
آخر الأخبار
13:57
ميقاتي لـ "جدل": حذرت من أن بعض المناطق ستمنع تعليم السوريين بعد الظهر في العام المقبل ولن نسمح بإضافة مشكلة جديدة على المشكلات القائمة نتيجة النزوح السوري
0
أخبار دولية
2024-05-02
"باركليز" ينفي الاستثمار في شركات دفاعية تزود إسرائيل بالأسلحة
أخبار دولية
2024-05-02
"باركليز" ينفي الاستثمار في شركات دفاعية تزود إسرائيل بالأسلحة
0
آخر الأخبار
2024-05-01
هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا يمكن فصل المشهد اللبناني عن الوضع الاقليمي وكثيرون من كل الاتجاهات يراهنون على نتائج الميدان للاستثمار
آخر الأخبار
2024-05-01
هادي أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا يمكن فصل المشهد اللبناني عن الوضع الاقليمي وكثيرون من كل الاتجاهات يراهنون على نتائج الميدان للاستثمار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
12:40
رقصة وقبلة جمعتا كلبين آليين... تعرفوا على "سباركلز" و"سبوت"! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
12:40
رقصة وقبلة جمعتا كلبين آليين... تعرفوا على "سباركلز" و"سبوت"! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
09:28
لتعزيز تطوّر الذكاء الاصطناعي..."مايكروسوفت" تنشئ بنية تحتية في تايلاند
علوم وتكنولوجيا
09:28
لتعزيز تطوّر الذكاء الاصطناعي..."مايكروسوفت" تنشئ بنية تحتية في تايلاند
0
علوم وتكنولوجيا
2024-05-02
مشكلة مثيرة للقلق تُصيب هواتف "أيفون"... ما علاقة جهاز المنبه؟
علوم وتكنولوجيا
2024-05-02
مشكلة مثيرة للقلق تُصيب هواتف "أيفون"... ما علاقة جهاز المنبه؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-05-01
بعد الولايات المتحدة... غرامات أوروبية محتملة على "تيك توك" بسبب تطبيقه الجديد
علوم وتكنولوجيا
2024-05-01
بعد الولايات المتحدة... غرامات أوروبية محتملة على "تيك توك" بسبب تطبيقه الجديد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-22
ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي... رودولف هلال يحاور نخبة من ألمع نجوم العالم العربي! (فيديو)
منوعات
2023-09-22
ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي... رودولف هلال يحاور نخبة من ألمع نجوم العالم العربي! (فيديو)
0
أمن وقضاء
2024-05-01
هذا ما أوضحه فوج إطفاء بيروت عن الحريق في مطعم Pizza Secrets
أمن وقضاء
2024-05-01
هذا ما أوضحه فوج إطفاء بيروت عن الحريق في مطعم Pizza Secrets
0
آخر الأخبار
03:24
ظافر ناصر للـLBCI: يجب ألا تشكل القوى السياسية اللبنانية حجرة عثرة للحكومة كي تتمكّن من الحديث بملف النازحين السوريين مع الحكومة السورية
آخر الأخبار
03:24
ظافر ناصر للـLBCI: يجب ألا تشكل القوى السياسية اللبنانية حجرة عثرة للحكومة كي تتمكّن من الحديث بملف النازحين السوريين مع الحكومة السورية
0
آخر الأخبار
04:05
ظافر ناصر للـLBCI: موضوع الجنوب يحتاج الى تقييم مختلف من قبل القوى السياسية والمشكلة هي اسرائيل وليس حزب الله
آخر الأخبار
04:05
ظافر ناصر للـLBCI: موضوع الجنوب يحتاج الى تقييم مختلف من قبل القوى السياسية والمشكلة هي اسرائيل وليس حزب الله
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:56
ميقاتي: ما من رشوى كما يزعم البعض ولا اشتراط لأن تكون مساعدة المليار لبقاء اللاجئين في لبنان
أخبار لبنان
14:56
ميقاتي: ما من رشوى كما يزعم البعض ولا اشتراط لأن تكون مساعدة المليار لبقاء اللاجئين في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
تقارير نشرة الاخبار
14:00
جمهور دورتموند العلامة الفارقة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الشرطة الأميركية تفكك مخيمًا مؤيدا للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الشرطة الأميركية تفكك مخيمًا مؤيدا للفلسطينيين بجامعة كاليفورنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التطور التكنولوجي يمنح إختصاصات جديدة لعمال المستقبل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التطور التكنولوجي يمنح إختصاصات جديدة لعمال المستقبل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات
0
أخبار دولية
13:31
الإيجابية تطغى على أجواء مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي... ماذا عن جبهة لبنان؟
أخبار دولية
13:31
الإيجابية تطغى على أجواء مقترح الهدنة المقدم من الجانب الإسرائيلي... ماذا عن جبهة لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:08
مليار يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان والهدف الحد من الهجرة غير الشرعية
تقارير نشرة الاخبار
13:08
مليار يورو من الإتحاد الأوروبي للبنان والهدف الحد من الهجرة غير الشرعية
0
امن وقضاء
13:07
تحقيقات حريق مطعم البيتزا... إهمال ما بعده إهمال على كل المستويات
امن وقضاء
13:07
تحقيقات حريق مطعم البيتزا... إهمال ما بعده إهمال على كل المستويات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف نحمي القاصرين في شبكة إغتصاب الأطفال؟
تقارير نشرة الاخبار
13:05
كيف نحمي القاصرين في شبكة إغتصاب الأطفال؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات
تقارير نشرة الاخبار
13:46
عصابات طريق المطار في قبضة المخابرات وشعبة المعلومات
2
خبر عاجل
10:48
اليكم مواعيد امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرّة والثانوية بفروعها الاربعة..
خبر عاجل
10:48
اليكم مواعيد امتحانات الشهادة المتوسطة للطلبات الحرّة والثانوية بفروعها الاربعة..
3
خبر عاجل
14:08
ميقاتي لـ جدل: مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام اللبنانيين لهجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسميًا
خبر عاجل
14:08
ميقاتي لـ جدل: مع انضمام لبنان إلى القانون الذي يشمل الدول المستضيفة للنازحين السوريين سيُفتح المجال أمام اللبنانيين لهجرة موسمية إلى دول الاتحاد الاوروبي للعمل موسميًا
4
حال الطقس
02:56
منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:56
منخفض جوي بإنتظارنا... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
5
منوعات
09:53
بعد انتشار أخبار عن تهريبه كمية من المخدرات... دكتور فود يرد على الشائعات المتداولة: هذا ما قاله!
منوعات
09:53
بعد انتشار أخبار عن تهريبه كمية من المخدرات... دكتور فود يرد على الشائعات المتداولة: هذا ما قاله!
6
أمن وقضاء
08:20
ماذا في جديد قضية إغتصاب الأطفال؟
أمن وقضاء
08:20
ماذا في جديد قضية إغتصاب الأطفال؟
7
خبر عاجل
13:38
ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية
خبر عاجل
13:38
ميقاتي لـ جدل: كل من هو مقيم على الاراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية يجب أن يُرحّل إلى بلاده وهذه الاوامر أُعطيت لكافة الاجهزة الامنية
8
خبر عاجل
13:51
ميقاتي لـ جدل: وضعنا شرطا أن تُعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزًا لعودتهم ولمستُ تفهّمًا اوروبيًا كاملاً
خبر عاجل
13:51
ميقاتي لـ جدل: وضعنا شرطا أن تُعطى المساعدات للسوريين في سوريا لتكون حافزًا لعودتهم ولمستُ تفهّمًا اوروبيًا كاملاً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More