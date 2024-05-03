انخفاض كبير في مبيعات شركة "أبل"... ما السبب؟

انخفاض كبير في مبيعات شركة "أبل"... ما السبب؟

انخفضت مبيعات شركة "أبل" Apple بنسبة أربعة في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024 بسبب الانخفاض الحاد في الطلب على أجهزة "أيفون" iPhone، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة " بي بي سي " البريطانية.



وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة المذكورة إن "نسبة المبيعات انخفضت بسبب اضطرابات الإمدادات المرتبطة بفيروس كورونا التي أدّت إلى ارتفاع نسبة المبيعات بشكل غير اعتيادي العام الفائت".



وتابع المسؤولون: "ستعود المبيعات إلى النمو في الأشهر المقبلة"، كما أشاروا إلى "إطلاق منتجات جديدة قريباً".



كما أعلنت الشركة أيضاً عن رغبتها بتخصيص مبلغ من المال وقدره 110 مليارات دولار لإعادة شراء أسهمها.