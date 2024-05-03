النزاع بين "تيك توك" و"يونيفرسال ميوزيك" يصل إلى خواتيمه...وهذا ما حصل!

النزاع بين "تيك توك" و"يونيفرسال غروب" يصل إلى خواتيمه... وهذا ما حصل!

وقّعت شركة "تيك توك" اتفاقية ترخيص جديدة مع شركة "يونيفرسال ميوزيك غروب" ستسمح بإعادة استخدام المحتوى الموسيقي العائد لها من قبل مستخدمي التطبيق المذكور، وذلك وفق ما جاء في موقع وكالة " سي أن أن " الأميركية.

وقال كبير المسؤولين الرقميين في شركة "يونيفرسال ميوزيك غروب" مايكل ناش إن " الاتفاقية الجديدة تعتمد على التقدم الكبير في الفرص التجارية والتسويقية بالإضافة إلى الحماية المقدمة لقائمتنا الموسيقية".

ولفت ناش أيضاً إلى أن الاتفاقية المذكورة "ستوفر مكافآت مالية للفنانين" من دون الكشف عن أي تفاصيل مالية أخرى، بالإضافة إلى التزام الشركتين بالعمل معاً لضمان حماية الفن من التطوّر الذي يشهده الذكاء الاصطناعي.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو تشيو: " يسعدنا أننا استطعنا توقيع اتفاقية جديدة مع شركة يونيفرسال ميوزيك غروب".