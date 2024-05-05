العائلة الملكية البريطانية في المستقبل... هذا ما أنتجه الذكاء الاصطناعي (صور)

أنتج صحافيون فرنسيون في باريس مجموعة من الصور المثيرة للاهتمام التي تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي لإظهار الشكل الذي قد تبدو عليه العائلة المالكة البريطانية في المستقبل.

وفي ثماني صفحات، تتكهن المجلة الأسبوعية "ماتش" متخيلة أن الأمير ويليام سيصبح ملكًا لكنه تنازل عن العرش بعد ذلك في عام 2049 لإفساح المجال لابنه الأكبر جورج.

وفي رؤية باريس ماتش، فإن الملك جورج السابع سيتوج في عام 2050، مما يجعل كيت الملكة الأم الجديدة. وفي هذا السياق، صُورت كيت ميدلتون في عام 2054 كملكة مسنة إنما تتمتع برشاقة.

وفي الوقت نفسه، صُور أن الأمير هاري قد عاد إلى وطنه في المملكة المتحدة بعد أن هجرته ميغان، التي طلقته لتتزوج من سيناتور يصبح لاحقاً رئيسًا للولايات المتحدة.

ويظهر دوق ساسكس بشعر أكثر مما لديه الآن، رماديًا، في الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي يبدو أنها دمجت عناصر من ملامح والده.

من المتخيل أنه يقضي أيامه في رعاية حدائق Highgrove House في غلوسيسترشاير.