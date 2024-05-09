حدث تاريخي سيكون مرئيا بالعين المجردة... هل نحن على موعد مع انفجار كوني "يحدث مرة واحدة في العمر"؟

حدث تاريخي سيكون مرئيا بالعين المجردة... هل نحن على موعد مع انفجار كوني "يحدث مرة واحدة في العمر"؟

نجم في كوكب كورونا بورياليس على وشك الانفجار إذ يثور الأخير كل 80 عامًا، ومن المتوقع أن يقع الحدث النادر من الآن لغاية شهر أيلول.



وفي التفاصيل، يقع النظام النجمي على بعد 3 آلاف سنة ضوئية عن الأرض، ويتوقع علماء الفلك أنه سيكون مرئيا بالعين المجردة في هذه الفترة من العام.



وفي هذا السياق، سيشاهد الأشخاص في السماء نجمًا انفجر قبل 3 آلاف سنة، كونها كانت المدة التي استغرقها الضوء للوصول، وفقًا لناسا.



وفي الوقت الذي انفجر فيه هذا النجم، قبل 3 آلاف سنة، كان العصر البرونزي على وشك الانتهاء.