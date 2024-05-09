الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في أيسلندا... الكشف عن مصنع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

علوم وتكنولوجيا
2024-05-09 | 11:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في أيسلندا... الكشف عن مصنع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
في أيسلندا... الكشف عن مصنع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

في أيسلندا... الكشف عن مصنع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه

كشفت شركة "كلايمووركس" السويسرية الناشئة يوم الأربعاء الفائت عن ثاني مصنع أيسلندي لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه تحت الأرض، وفق وكالة "فرانس برس".

ويقع مصنع ماموث على بعد مئات الأمتار من شقيقه الأصغر أوركا، وهو مصنع رائد يعمل منذ أيلول 2021، وسط حقل من الحمم المتصلبة المغطاة بالطحالب، على بعد نصف ساعة من العاصمة ريكيافيك.

وقد بدأت اثنتا عشرة حاوية، في منطقة محاطة بالجبال، في الأيام الأخيرة في ضخ الهواء لاستخراج ثاني أكسيد الكربون باستخدام عملية كيميائية، مدعومة بالحرارة من محطة الطاقة الحرارية الأرضية المجاورة "أون باور" ON Power.

وبحلول نهاية العام، سيجري تركيب 72 وحدة حول المصنع، ستعمد بعد ذلك إلى ضغط الغاز وتذويبه في الماء قبل حقنه تحت الأرض.

على عمق 700 متر، عند التلامس مع البازلت، وهو صخر بركاني مسامي غني بالكالسيوم والمغنيسيوم، يستغرق ثاني أكسيد الكربون حوالي عامين ليتمعدن وبالتالي يتم تخزينه بشكل مستدام، وفق عملية طورتها شركة "كاربفيكس" الأيسلندية.

ويتم حتى الآن احتجاز حوالى عشرة آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون ثم تخزينها سنوياً في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أربعة آلاف طن بواسطة "أوركا"، والباقي بشكل رئيسي بواسطة وحدات تجريبية. وبمجرد تشغيله بكامل طاقته، سيستوعب مصنع ماموث 36 ألف طن سنوياً.

ويقول المؤسس والمدير المشارك لشركة "كلايمووركس" جان فورتزباخر "لقد انتقلنا من بضعة ميليغرامات من ثاني أكسيد الكربون التي التُقطت في مختبرنا قبل 15 عاماً، إلى بضعة كيلوغرامات، ثم أطنان وآلاف الأطنان". 

وتابع: "بحلول عام 2030، تستهدف الشركة قدرة إنتاجية تصل إلى ملايين الأطنان، وتتوقع زيادة القدرة إلى المليار بحلول عام 2050".

ومن المتوقع أن يتيح حوالى عشرين مشروعاً آخر طورتها "كلايمووركس" وغيرها من الشركات الناشئة الوصول إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030. في المقابل، بلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العام الماضي في جميع أنحاء العالم 40 مليار طن.

وتختلف هذه المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة عن تلك التي تلتقط ثاني أكسيد الكربون الأكثر تركيزاً عند مخرج البنى التحتية الصناعية أو الطاقة، ولكنها تتميز أيضاً عن تلك التي تعيد استخدام هذا الغاز بدلاً من تخزينه.

ومقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون المخزن، يمكن لشركة "كلايمووركس" إنشاء رصيد كربوني يسمح لعملائها وبينها شركات كبرى من أمثال "ليغو" و"مايكروسوفت" و"اتش اند ام" و"جي بي مورغان تشايس" و"لوفتهانزا وسويس ري"، بتعويض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.

وقد حظيت هذه التقنيات باعتراف من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ كحل لإزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، لكنها لم تُدمج على نطاق واسع بعد في سيناريوهات خفض الانبعاثات لأن تطويرها مكلف للغاية، ولا يزال في المرحلة الأولية مع محدودية مصادر التمويل العامة.
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

أيسلندا...

الكشف

لالتقاط

أكسيد

الكربون

وتخزينه

LBCI التالي
أداة جديدة ترصد الصور المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي... هذا ما ابتكره الباحثون!
"آبل" تطلق أجهزة لوحية جديدة مع شريحة للذكاء الاصطناعي: إليكم الأسعار!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-03-04

الكشف عن جزء علوي لتمثال للملك رمسيس الثاني بمحافظة المنيا في مصر

LBCI
أخبار لبنان
03:11

"الريجي" ضبطت مصنعاً لتزوير المعسّل في المريجة

LBCI
آخر الأخبار
15:08

الصايغ لـ حوار المرحلة: الاولوية للسيادة اي ضبط الحدود وإغلاقها من خلال تمكين الجيش اللبناني واليوم المسؤول الأول عن التهريب هو تحالف المافيا والميليشيا والمسؤول الثاني النظام السوري

LBCI
منوعات
2024-05-08

ألغت حفل الكشف عن جنس الجنين... لن تصدقوا السبب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:08

انتقادات لاذعة للشريط الإعلاني لجهاز "آي باد برو" الجديد... ما السبب؟

LBCI
فنّ
03:51

الذكاء الاصطناعي نجم التدابير الامنية في الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:02

حدث تاريخي سيكون مرئيا بالعين المجردة... هل نحن على موعد مع انفجار كوني "يحدث مرة واحدة في العمر"؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
02:55

أداة جديدة ترصد الصور المُولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي... هذا ما ابتكره الباحثون!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:23

الصايغ لـ"حوار المرحلة": لضبط الحدود عبر تمكين الجيش وعلى ميقاتي أن يُحاكم في حال هناك رشوة فعلا

LBCI
أخبار دولية
01:35

إسرائيل تستهدف قائد القوة البحرية لحماس في غزة

LBCI
آخر الأخبار
10:36

مريض بحاجة ماسّة لـ6 وحدات دمّ من فئة A+ ولبلاكيت قبل تاريخ 13-05-2024 في مستشفى أوتيل ديو للتبرع الاتصال على الرقم: 76305448

LBCI
صحة وتغذية
10:29

منها الدجاج المقلي... هذه الأطعمة قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:21

ما هي حقيقة معاداة السامية؟

LBCI
أخبار دولية
13:19

رحلة عائلة نازحة من رفح تختصر معاناة الآلاف

LBCI
أخبار دولية
13:17

ما جديد مفاوضات القاهرة بشأن غزة؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:14

مقدمة النشرة المسائية 09/05/2024

LBCI
أخبار لبنان
08:24

تكتل لبنان القوي في عين التينة لبحث مخاطر النزوح السوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:11

لماذا تمنع الولايات المتحدة إرسال السلاح الى اسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

الجزء الشرقي من رفح جنوبي قطاع غزّة بعد التوغل البري الاسرائيلي فيه

LBCI
أخبار لبنان
06:51

مع ارتفاع اعداد النازحين السوريين في لبنان... الكتل النيابية: لوضع خطة وطنية لمواجهة النزوح

LBCI
أخبار لبنان
06:49

تحضير ملف يضم جميع حالات توقيف صحافيين عن العمل بسبب تغريدات

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:57

لماذا أخفت مايا دياب خبر طلاقها من عباس ناصر؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

إجراءات جديدة من الأمن العام لكل السوريين من حاملي الإقامات…

LBCI
خبر عاجل
03:51

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI في تمام ٨:٣٠ مساءً

LBCI
أمن وقضاء
03:51

أمين الفتوى تقدم بإخبار بحق المدعوة شادن فقيه بجرم الاساءة للدين الإسلامي

LBCI
منوعات
15:50

بسبب عدم قدرته على شراء منزل لحبيبته... مراهق يحوّل مرآب والديه إلى شقة والنتيجة مذهلة! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:36

"حزب الله" يغير تكتيكاته العسكرية بجنوب لبنان (الشرق الأوسط)

LBCI
خبر عاجل
11:56

ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية

LBCI
اخبار البرامج
14:33

للمرة الأولى بعد هروبها من منزل عائلتها... قصص مؤلمة ومأساوية ترويها ريم بحرقة بعد طلاقها: "بدي ولادي"!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More