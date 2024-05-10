الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
30
o
متن
30
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لو ما التقينا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأكبر منذ سنوات... واتساب يعلن عن إطلاق تحديث جديد له قريباً وهذا ما سيتم تعديله!
علوم وتكنولوجيا
2024-05-10 | 01:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
الأكبر منذ سنوات... واتساب يعلن عن إطلاق تحديث جديد له قريباً وهذا ما سيتم تعديله!
الأكبر منذ سنوات... واتساب يعلن عن إطلاق تحديث جديد له قريباً وهذا ما سيتم تعديله!
أعلن تطبيق واتساب عن إطلاق تحديث جديد له في جميع أنحاء العالم قريباً، والذي من شأنه تحسين عملية استخدامه وتعزيزها.
وأخفى التحديث الجديد الكتلة الخضراء الكبيرة الموجودة في أعلى الشاشة إذ تم استبدالها بكتلة جديدة باللون الأبيض لتوفير مظهر أكثر بساطة.
كما سيلحظ المستخدمون أيضاً تغيّر درجة اللون الأخضر المستخدمة في التطبيق التي أصبحت أكثر إشراقاً وتوهجاً.
ويتضمن التحديث الجديد أيضاً ميزات جديدة للأشخاص الذين يفضلون استخدام وضعية "الدارك مود" Dark Mode، إذ سيعمل التطبيق على تحسين الإضاءة ووضوح الشاشة للتقليل من إجهاد العين في الأماكن والبيئات المظلمة.
وسيؤدي التحديث أيضاً إلى تغيير تصميم أيقونة التطبيق من النمط المربع إلى نمط آخر مستدير ومحدد أكثر، كما سيتم تحديث الرسوم التوضيحية الموجودة وإضافة رسوم جديدة "أكثر مرحاً".
وسيتم أيضاً تحديث خلفية المحادثات واستبدالها بخلفيات جديدة ومبتكرة بدلاً من استخدام رسومات شعار التطبيق، كما سيتم نقل شريط القائمة إلى أسفل الشاشة في الأجهزة التي تعمل وفق نظام "أندرويد" ما يجعلها متطابقة الآن مع أجهزة "أيفون".
كما تم تحسين ميزة "الفلتر " أثناء البحث لتسهيل حصول المستخدمين على المحادثات الصحيحة بوقت سريع بالإضافة إلى تمكينهم من الوصول إلى الرسائل غير المقروءة بنقرة واحدة فقط من دون الحاجة إلى البحث عنها.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
سنوات...
واتساب
إطلاق
تحديث
قريباً
تعديله!
التالي
الذكاء الاصطناعي قد يساعد على تعزيز انتشار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي
في أيسلندا... الكشف عن مصنع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
04:09
"سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك"... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!
منوعات
04:09
"سأذهب إلى الجنة وألعب الى حين وصولك"... ابن الـ4 سنوات رحل بعد صراع مع المرض وهذا ما كشفته والدته!
0
فنّ
2024-05-07
"الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون"... اليسا تطلق ألبومها الجديد وهذا ما قالته!
فنّ
2024-05-07
"الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون"... اليسا تطلق ألبومها الجديد وهذا ما قالته!
0
آخر الأخبار
2024-05-06
رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعو من جديد الى وقف إطلاق النار في غزة وإلى إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس
آخر الأخبار
2024-05-06
رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعو من جديد الى وقف إطلاق النار في غزة وإلى إطلاق الرهائن المحتجزين لدى حماس
0
آخر الأخبار
2024-05-03
مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها
آخر الأخبار
2024-05-03
مصادر مصرية مطلعة لـ"العربي الجديد": القاهرة استطاعت الوصول لصيغة مرضية بشأن وقف إطلاق النار بغزة وتم عرضها على الجانبين وحماس قبلتها بشكل مبدئي مطالبة بضمانات أميركية واضحة بشأنها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
07:13
هل من علاقة بين حركة الرأس لدى المرأة أثناء المحادثة والاضطرابات النفسية؟
علوم وتكنولوجيا
07:13
هل من علاقة بين حركة الرأس لدى المرأة أثناء المحادثة والاضطرابات النفسية؟
0
علوم وتكنولوجيا
05:44
الذكاء الاصطناعي قد يساعد على تعزيز انتشار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي
علوم وتكنولوجيا
05:44
الذكاء الاصطناعي قد يساعد على تعزيز انتشار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي
0
علوم وتكنولوجيا
11:01
في أيسلندا... الكشف عن مصنع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
علوم وتكنولوجيا
11:01
في أيسلندا... الكشف عن مصنع لالتقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
0
علوم وتكنولوجيا
10:08
انتقادات لاذعة للشريط الإعلاني لجهاز "آي باد برو" الجديد... ما السبب؟
علوم وتكنولوجيا
10:08
انتقادات لاذعة للشريط الإعلاني لجهاز "آي باد برو" الجديد... ما السبب؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مبادرات للمجتمع المدني لإعادة إحياء المشهد السياسي اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:17
مبادرات للمجتمع المدني لإعادة إحياء المشهد السياسي اللبناني
0
صحف اليوم
00:14
مفوضية اللاجئين تنضم إلى رشوة المليار (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:14
مفوضية اللاجئين تنضم إلى رشوة المليار (نداء الوطن)
0
أمن وقضاء
07:09
اثر المظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين... سلسلة التوقيفات مستمرة
أمن وقضاء
07:09
اثر المظاهر المسلحة أثناء مراسم دفن في بلدة ببنين... سلسلة التوقيفات مستمرة
0
منوعات
2023-09-30
نقل الثلاجة من المطبخ إلى غرفه نومه... ما اكتُشف بداخلها مرعب: أغطية بلاستيكية وأغطية سرير وجثة؟!
منوعات
2023-09-30
نقل الثلاجة من المطبخ إلى غرفه نومه... ما اكتُشف بداخلها مرعب: أغطية بلاستيكية وأغطية سرير وجثة؟!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:46
عملية رفح... دمار يقضي على ما تبقى من ملاجئ آمنة لأكثر من مليون غزّيّ
تقارير نشرة الاخبار
07:46
عملية رفح... دمار يقضي على ما تبقى من ملاجئ آمنة لأكثر من مليون غزّيّ
0
أخبار لبنان
06:25
"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين
أخبار لبنان
06:25
"لبنان القويّ" زار ميقاتي: نقلنا هواجس اللبنانيين من أن تكون الهبة مساهمة في إبقاء اللاجئين
0
أخبار لبنان
06:00
افتتاح مؤتمر "نعم قادرون لتنمية طرابلس والشمال"
أخبار لبنان
06:00
افتتاح مؤتمر "نعم قادرون لتنمية طرابلس والشمال"
0
أخبار دولية
05:18
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
أخبار دولية
05:18
الإيرانيون يدلون بأصواتهم في دورة ثانية من الانتخابات التشريعية
0
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
أخبار لبنان
14:23
جعجع لـ جدل: نحن مع الثورة السورية الحقيقية... وعلى الدولة مسؤولية ترحيل غير الشرعيين
0
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
أخبار لبنان
13:37
سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان: عودة السوريين إلى سوريا بأمان هدف نهائي للجميع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
تقارير نشرة الاخبار
13:30
بكركي تدخل فعليًا على خط معالجة أزمة النازحين
0
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
أمن وقضاء
13:23
القضاء يتشدد في ادعائه بملف الإعتداء على القصر في انتظار المرحلة الثانية
0
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
أخبار دولية
13:21
ما هي حقيقة معاداة السامية؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
خبر عاجل
13:36
جعجع لـ جدل: حتى هذه اللحظة نحن مع الثورة السورية الحقيقية وهذا شيء أما قبول السوريين على أرضنا فهذا شيء آخر
2
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:23
انخفاض في أسعار المحروقات
3
منوعات
11:15
بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!
منوعات
11:15
بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!
4
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
خبر عاجل
11:56
ترقبوا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ضمن برنامج جدل عبر LBCI بعد نشرة الأخبار المسائية
5
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
فنّ
03:47
الموت يُفجع الممثل طارق تميم... واللون الأسود يخيّم على صفحاته!
6
أمن وقضاء
08:31
بيان للأمن العام بشأن منح إقامات سنوية ودائمة
أمن وقضاء
08:31
بيان للأمن العام بشأن منح إقامات سنوية ودائمة
7
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
منوعات
15:55
ضيفة تثير غضب عروس بعد دعوتها إلى حفل زفافها... ما فعلته كان صادماً!
8
منوعات
12:55
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
منوعات
12:55
اكتشاف مدهش في بريطانيا... هذا ما عثر عليه رجل في حديقة منزله!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More