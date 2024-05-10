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هل من علاقة بين حركة الرأس لدى المرأة أثناء المحادثة والاضطرابات النفسية؟
علوم وتكنولوجيا
2024-05-10 | 07:13
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هل من علاقة بين حركة الرأس لدى المرأة أثناء المحادثة والاضطرابات النفسية؟
هل من علاقة بين حركة الرأس لدى المرأة أثناء المحادثة والاضطرابات النفسية؟
أشارت دراسة جديدة إلى أن حركة رأس المرأة أثناء المحادثة يمكن أن تكون بمثابة مؤشر لاضطرابات نفسية مقلقة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، قام الخبراء في نيو مكسيكو بتحليل تسجيلات النساء اللواتي أجرت الشرطة مقابلات معهن وذلك عبر استخدامهم خوارزميات تتبع حركة الرأس، حيث وجدوا أن من عانين من أمراض نفسية أبقين رؤوسهن ثابتة تمامًا أثناء المحادثة.
وقد يكون الموقف الثابت تكتيكًا يستخدمه المرضى النفسيون عادة لإخفاء الأدلة المحتملة حول شخصيتهم أو نواياهم التي تظهرها لغة الجسد.
وتمثل السلوكيات غير اللفظية، أي ديناميكية الرأس، شكلاً مهمًا من أشكال التواصل، وقد تعزز القدرة على اكتشاف أشكال معينة من الأمراض والاضطرابات النفسية.
كذلك، استخدم الباحثون أداة معالجة الصور والتعلم الآلي لاستخراج حركة الرأس تلقائيًا من خلال المقابلات المسجلة مع أكثر من مئتي امرأة سجينة في الولايات المتحدة.
ولتحديد مستويات الاضطرابات النفسية، استخدم الفريق تقييمًا شائعًا يُسمى "قائمة تدقيق الاضطراب النفسي بحسب هير" أو "PCL-R"، والتي تم تطويرها في الأصل في السبعينيات من قبل عالم النفس الكندي "روبرت دي هير".
وكما هو متوقع، وجد الباحثون أنه كلما انخفض مستوى حركة الرأس، كلما سجلت النساء درجات أعلى في تقييم الاضطرابات النفسية.
وبما أن التقييم "تنبأ بشكل كبير بعودة ارتكاب الجرائم في المستقبل" لدى كل من النساء والرجال، فقد تكون النتائج مهمة لضباط السجون.
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