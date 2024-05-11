الأولى منذ 20 سنة... عاصفة مغناطيسية تضرب الأرض وهذا تأثيرها على الإنسان!

تشهد الأرض عاصفة شمسية قوية إثر انفجار كبير في قرص الشمس، الأمر الذي دفع إلى إصدار تحذيرات هي الأولى من نوعها منذ 20 سنة.ومن المحتمل أن تتسبب العاصفة بتداخل شبكات الكهرباء ونظم الاتصالات والملاحة، ومن المرجح أن يستمر تأثيرها على المجال المغناطيسي للأرض لساعات بعد انتهائها.وأصدرت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، التي تراقب الطقس الفضائي، تحذيرا مشددا من العاصفة، يوم الخميس، تم رفعه إلى تحذير أكبر أمس الجمعة، وهو الأول من نوعه منذ 20 عاما، بسبب كون النشاط الشمسي قوي للغاية خلال الفترة الأخيرة.وفي وقت سابق، أعلن مختبر علم الفلك الشمسي لدى أكاديمية العلوم الروسية تسجيل انفجار شمسي من الفئة X3.9، هو الأقوى من نوعه خلال السنوات الـ25 الفائتة.وقال رئيس المختبر سيرغي بوغاتشيف، إن عاصفة مغناطيسية قوية للغاية بدأت على الأرض، يمكن أن تستمر من 20 إلى 40 ساعة.وخلال العواصف المغناطيسية القوية، قد يشعر الناس بالصداع والضعف وارتفاع الضغط والأرق. ويعزو العلماء ذلك إلى حقيقة أنه عندما يتقلب المجال المغناطيسي، يتباطأ تدفق الدم الشعري ويحدث نقص في الأكسجين.تجدر الإشارة إلى أن أبرز عاصفة شمسية مسجلة في التاريخ حصلت في عام 1859، وتعرف باسم "كارينغتون"، حيث استمرت لمدة أسبوع تقريبا، مما أدى إلى ظهور شفق امتد إلى هاواي وأميركا الوسطى وأثر على مئات الآلاف من الأميال من خطوط التلغراف.