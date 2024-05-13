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"الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر دقة في اكتشاف الضرر من الأطباء"... هكذا سوف يساعد ضحايا الحروق!

"الذكاء الاصطناعي قد يكون أكثر دقة في اكتشاف الضرر من الأطباء"... هكذا سوف يساعد ضحايا الحروق!







وفي التفاصيل، قد يستغرق الأطباء ما يصل إلى يومين لمعرفة ما إذا كانت الحروق خطيرة بدرجة كافية لتتطلب ترقيع الجلد، لكن النظام الجديد يستغرق أقل من 30 ثانية.



وتستخدم هذه التقنية كاميرا مصممة خصيصًا ومتصلة بجهاز كمبيوتر مزود ببرنامج ذكاء اصطناعي يمكنه التعرف بدقة على الجلد التالف بشكل لا رجعة فيه تسع مرات من أصل عشرة.



ويقول الخبراء إن الجهاز، المسمى بـ"DeepView"، سيقلل بشكل كبير من الوقت الذي ينتظره المرضى للخضوع لعملية جراحية.



وفي الوقت الحالي، يتعين على الأطباء عادةً الاعتماد على أجهزة المسح الضوئي في المستشفيات، والتي غالبًا ما يكون لها وقت انتظار طويل للوصول إليها.



وتم تصميم تقنية "DeepView"، التي تم تقديمها في اجتماع شمال شرق الجمعية البريطانية لجراحي التجميل والترميم والتجميل"BAPRAS" في نيوكاسل، لاكتشاف تلف الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى عدم شفاء الجسد من الحروق.



وقام الباحثون بتطويره من خلال عرض آلاف الصور لحروق مختلفة على الذكاء الاصطناعي، لتعليمه كيفية تقييم نطاق الضرر المحتمل من البسيط إلى الشديد. يمكن للأطباء قريبًا استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كان الأشخاص الذين تعرضوا لحروق بالغة سيحتاجون إلى عملية جراحية لتجنب الندوب الدائمة، وفق ما نقل موقع " ديلي ميل " البريطاني.وفي التفاصيل، قد يستغرق الأطباء ما يصل إلى يومين لمعرفة ما إذا كانت الحروق خطيرة بدرجة كافية لتتطلب ترقيع الجلد، لكن النظام الجديد يستغرق أقل من 30 ثانية.وتستخدم هذه التقنية كاميرا مصممة خصيصًا ومتصلة بجهاز كمبيوتر مزود ببرنامج ذكاء اصطناعي يمكنه التعرف بدقة على الجلد التالف بشكل لا رجعة فيه تسع مرات من أصل عشرة.ويقول الخبراء إن الجهاز، المسمى بـ"DeepView"، سيقلل بشكل كبير من الوقت الذي ينتظره المرضى للخضوع لعملية جراحية.وفي الوقت الحالي، يتعين على الأطباء عادةً الاعتماد على أجهزة المسح الضوئي في المستشفيات، والتي غالبًا ما يكون لها وقت انتظار طويل للوصول إليها.وتم تصميم تقنية "DeepView"، التي تم تقديمها في اجتماع شمال شرق الجمعية البريطانية لجراحي التجميل والترميم والتجميل"BAPRAS" في نيوكاسل، لاكتشاف تلف الأوعية الدموية الذي يؤدي إلى عدم شفاء الجسد من الحروق.وقام الباحثون بتطويره من خلال عرض آلاف الصور لحروق مختلفة على الذكاء الاصطناعي، لتعليمه كيفية تقييم نطاق الضرر المحتمل من البسيط إلى الشديد.