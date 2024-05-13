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لمكافحة "السياحة المُفرطة"... هذا البلد يطلق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لزوار بركان نشط

علوم وتكنولوجيا
2024-05-13 | 15:41
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لمكافحة &quot;السياحة المُفرطة&quot;... هذا البلد يطلق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لزوار بركان نشط
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لمكافحة "السياحة المُفرطة"... هذا البلد يطلق نظام الحجز الإلكتروني المسبق لزوار بركان نشط

أعلنت السلطات اليابانية الاثنين عن نظام حجز عبر الإنترنت للمسار الأكثر شعبية في جبل فوجي، في محاولة لمكافحة السياحة المفرطة في البركان النشط.

ويشهد أعلى جبل في اليابان ازدحاماً متزايداً خلال موسم المشي لمسافات طويلة في الصيف، ما يثير مخاوف بشأن السلامة والأضرار البيئية، بحسب وكالة فرانس برس.

ولتخفيف الازدحام على مسار يوشيدا، وهو الطريق المفضل لمعظم المتنزهين، تُخطّط منطقة ياماناشي لتحديد الحد الأقصى للأشخاص المسموح دخولهم يومياً بـ4 آلاف شخص، على أن يدفع كل منهم 13 دولاراً.

ولمعالجة مخاوف بعض المتسلقين من إمكان رفضهم بمجرد بلوغ الحد الأقصى اليومي، ستتاح أيضاً إمكانية الحجز عبر الإنترنت هذا العام لأول مرة.

ويكون جبل فوجي مغطى بالثلوج معظم أيام السنة، ولكن في الصيف، يتنقل أكثر من 220 ألف زائر على منحدراته الصخرية شديدة الانحدار، وكثر منهم يتسلقون خلال الليل لرؤية شروق الشمس.

ويحاول البعض الوصول إلى القمة التي يبلغ ارتفاعها 3776 متراً من دون فترات راحة، ما يعرّضهم أحياناً لإصابات.

ويتدفق السياح أيضاً على المناطق المحيطة لالتقاط صور للجبل المهيب، الذي يُنظر إليه على أنه رمز لليابان، لكنّ شعبيته الكبيرة لدى الزائرين باتت تشكل عبئاً على السكان المحليين.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

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البركان النشط.

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