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سيصبح بإمكانك تنزيل فيلم في أقل من دقيقة... هل تبصر تقنية 6G فائقة السرعة النور قريبا!
علوم وتكنولوجيا
2024-05-14 | 05:32
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سيصبح بإمكانك تنزيل فيلم في أقل من دقيقة... هل تبصر تقنية 6G فائقة السرعة النور قريبا!
يبدو أن شبكة Wi-Fi واتصالات الهاتف المحمول ستصبح سريعة للغاية في المستقبل غير البعيد بعد أن اكتشف الخبراء طريقة للتغلب على مشكلة طويلة الأمد.
وستكون شبكة 6G أسرع بآلاف المرات من شبكة 5G الحالية، لذا يمكن تنزيل فيلم كامل في أقل من دقيقة.
والعائق الوحيد هو أن هذه الإشارات أكثر عرضة للحجب بواسطة الأشياء المادية، وفق ما نقل موقع
ذا صن
.
لذا، فهم بحاجة إلى خط رؤية مباشر بين جهاز الإرسال والاستقبال لتوفير اتصالات فائقة السرعة - وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا.
لكن باحثين من جامعة رايس في هيوستن بولاية تكساس يزعمون أنهم توصلوا إلى كيفية تنفيذ رابط بيانات "منحني".
وهذه الفكرة هي أشعة ذاتية التسارع، والتي تنحني بشكل طبيعي أو تنحني إلى جانب واحد أثناء تحركها عبر الفضاء.
وهذا يعني أنه بإمكانهم التغلب على مشكلة العقبات مثل المباني التي طال أمدها من دون المساس بالسرعة.
وقال إدوارد نايتلي، أستاذ الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة رايس: "هذا هو أول رابط بيانات منحني في العالم، وهو معلم حاسم في تحقيق رؤية الجيل السادس لمعدل بيانات مرتفع وموثوقية عالية".
وبطبيعة الحال، هناك بعض القيود على هذا المفهوم المبكر.
وأكبر ما في الأمر هو أن هذه التقنية تم اختبارها في مختبر على مسافات قصيرة جدًا بدلاً من اختبارها في العالم الأوسع.
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