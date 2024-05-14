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LBCI
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OpenAI تكشف عن إصدار جديد من ChatGPT... إليكم التفاصيل!

علوم وتكنولوجيا
2024-05-14 | 08:12
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OpenAI تكشف عن إصدار جديد من ChatGPT... إليكم التفاصيل!
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OpenAI تكشف عن إصدار جديد من ChatGPT... إليكم التفاصيل!

OpenAI تكشف عن إصدار جديد من ChatGPT... إليكم التفاصيل!

كشفت شركة OpenAI عن أحدث إصداراتها التقنية التي تدعم برنامج الدردشة الآلي ChatGPT.

وأطلقت الشركة المذكورة على هذا التحديث الذي سيتم طرحه لجميع المستخدمين حول العالم قريباً، اسم Chat-4o والذي يُعد أسرع من النماذج السابقة إذ تمت برمجته لاستخدام عبارات الغزل والتحدث بشكل أكبر أثناء الرد على الأسئلة والطلبات.

كما يمكن للإصدار الجديد قراءة الصور ومناقشتها، وترجمة المقاطع المكتوبة إلى لغات مختلفة، وتحديد المشاعر من خلال تعابير الوجه. ويتضمن أيضاً ذاكرة تمكنه من حفظ وتذكر طلبات المستخدمين السابقة.

وكشف العرض التجريبي المباشر لهذا الإصدار عن خلل كبير فيه إذ ظنّ البرنامج أن الرجل المبتسم في إحدى الصور هو سطح خشبي كما بدأ بحل معادلة لم يتم عرضها بعد.

ومن جهتها، وصفت المسؤولة الكبيرة في قسم التكنولوجيا في شركة OpenAI ميرا موراتي الإصدار الجديد بـ "السحري"، لكنّها أضافت أن "الشركة ستعمل على معالجة الخلل الحاصل فيه تزامناً مع إصداره".

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