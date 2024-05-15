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أدوات مساعدة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي... هذا ما ابتكرته "غوغل"

علوم وتكنولوجيا
2024-05-15 | 12:25
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أدوات مساعدة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي... هذا ما ابتكرته "غوغل"

أدوات مساعدة جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي... هذا ما ابتكرته "غوغل"

أعلنت "غوغل" الثلاثاء أحدث ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي والتي يُتوقع أن تُحدث تغييراً في يوميات مستخدميها، من البحث عبر الإنترنت إلى الكثير من المهام اليومية، بفضل أدوات مساعدة تتمتع بقدرات معرفية متزايدة.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة "غوغل" سوندار بيتشاي من على خشبة المسرح في مدرج الشركة المفتوح في ولاية كاليفورنيا أن "التحوّل الأكثر إثارة هو البحث التوليدي عبر الإنترنت بواسطة غوغل".

وكانت "غوغل" عاكفة منذ عام على إجراء اختبارات لمحركها للبحث القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي، أي إنتاج المحتوى بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.

وبعد أن يكتب المستخدم طلبَه، يتلقى في الجزء العلوي من صفحة النتائج إجابة يولّدها برنامج "غوغل" للذكاء الاصطناعي "جيميناي"، ويستطيع بعد ذلك النقر على أسئلة مقترحة، أو في الأسفل، على روابط إلى مواقع إلكترونية.

ومن المقرر أن تصبح الصيغة الجديدة، وهي التحول الأكثر أهمية لمحرّك "غوغل" للبحث منذ إنشائه، متوافرة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ثم في بلدان أخرى، بحيث تتاح لأكثر من مليار مستخدم بحلول نهاية سنة 2024.

وتهيمن "غوغل" على عمليات البحث على الإنترنت بحيث أصبح اسمها مرادفاً لهذه العمليات، لكنّ ظهور "تشات جي بي تي" وغيره من برامج المحادثة الآلية القادرة على الإجابة عن أسئلة المستخدمين بات يهدد إمبراطوريتها.

وانتقلت المعركة تالياً إلى أدوات المساعدة القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تتطور قدراتها باستمرار بفضل التقدم في نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

فالنموذج الاساسي لشركة "غوغل" وهو "جيميناي 1,5 برو" بات مثلاً قادراً على استيعاب حجم متزايد من معلومات السياق التي يوفرها المستخدم واستيعاب مختلف التنسيقات، إذ يستطيع البرنامج "فهم" النصوص والمواد الصوتية والصور، ويمكنه الإجابة بالنص أو بالصوت أو بتوليد الصور.

وابتكر مختبر "غوغل ديب مايند" للأبحاث نماذج جديدة أخرى على غرار "جيميناي 1,5 فلاش" وهو أسرع وأقل تكلفة و"إيماجن 3" لتوليد الصور و"فيو" لتوليد مواد الفيديو، وهو قطاع مزدهر.

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