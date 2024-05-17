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إصدار لعبة "غراند ثيفت أوتو 6" في خريف 2025

علوم وتكنولوجيا
2024-05-17 | 03:44
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إصدار لعبة &quot;غراند ثيفت أوتو 6&quot; في خريف 2025
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إصدار لعبة "غراند ثيفت أوتو 6" في خريف 2025


أعلنت شركة "تايك تو انتراكتيف" الأميركية المتخصصة بألعاب الفيديو، وهي الشركة الأم لـ"روك ستار غيمز"، الخميس أنّ لعبة الفيديو "غراند ثِفت أوتو 6" المنتظرة ستصدر في خريف 2025.

وقالت "تايك تو انتراكتيف" في بيان لنتائجها الفصلية إنّ "المستهلكين ينتظرون هذه اللعبة بفارغ الصبر وتتزايد توقعاتنا بنجاحها التجاري".

ولم يردّ المسؤولون التنفيذيون على الأسئلة الرامية إلى الحصول على تفاصيل بشأن "جي تي ايه 6"، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع محللين ماليين.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تايك تو انتراكتيف" ستراوس زيلنيك إنّ "روك ستار لم توفّر تفاصيل بشأن تاريخ الإصدار"، مضيفاً "نُشر المقطع الترويجي عبر الإنترنت وستوفر روك ستار معلومات إضافية في الوقت المناسب".

ويظهر المقطع الدعائي الذي صدر في أيلول مطاردات وحفلات على يخوت وشخصية نسائية رئيسية للمرة الأولى.

وستعود لعبة الفيديو إلى "فايس سيتي" المستوحاة من مدينة ميامي.

وتمت مشاهدة المقطع الترويجي أكثر من 42 مليون مرة في يوتيوب بعد سبع ساعات تقريبا من نشره.

وطُرح الجزء السابق من اللعبة "جي تي ايه 5" قبل عشر سنوات، وبيعت أكثر من 200 مليون نسخة منه، بحسب زيلنيك.

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