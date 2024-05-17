لهذا السبب... توقيع اتفاقية بين "ريديت" و"اوبن ايه آي"

لهذا السبب... توقيع اتفاقية بين "ريديت" و"اوبن ايه آي"



أعلنت منصة "ريديت" عن توقيع اتفاقية مع شركة "اوبن ايه آي" يوم الخميس الفائت والتي ستسمح للشركة باستخدام محتوى المنصة المذكورة بهدف تدريب نماذجها من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفق وكالة "فرانس برس".



وينص الاتفاق على إمكانية أن تستخدم "اوبن ايه آي" الرسائل والمحادثات المنشورة لحظة بلحظة في "ريديت" لإثراء خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها بالمعلومات.



في المقابل، ستضيف "ريديت" أدوات ذكاء اصطناعي إلى منصتها للمستخدمين والمشرفين، وهي ميزات ستعتمد على نماذج "اوبن ايه آي".



وقال رئيس "ريديت" ستيف هفمان في بيان "باتت ريديت إحدى أكبر الأرشيفات المفتوحة للمحادثات البشرية الأصلية والمحدّثة دائماً بشأن مختلف المواضيع".



وتابع إنّ "إضافة التبادلات إلى تشات جي بي تي سيساعد الأشخاص في العثور بسهولة أكبر على ما يبحثون عنه في الإنترنت، ويساعد المتابعين الجدد في العثور على ما يهمّهم في ريديت".



كذلك، ستصبح "اوبن ايه آي" شريكا إعلانيا لـ"ريديت". وسبق للمنصة أن وقّعت اتفاقية مماثلة مع "غوغل" في شباط.



تأسست الشبكة الاجتماعية عام 2005 وأدرجت في البورصة في آذار الفائت. وتضم نحو 100 ألف منتدى وأكثر من 267 مليون مستخدم أسبوعياً.