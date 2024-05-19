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إيلون ماسك يطلق خدمة ستارلينك في قطاع الصحة الإندونيسي... وهذه التفاصيل

علوم وتكنولوجيا
2024-05-19 | 07:53
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إيلون ماسك يطلق خدمة ستارلينك في قطاع الصحة الإندونيسي... وهذه التفاصيل
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إيلون ماسك يطلق خدمة ستارلينك في قطاع الصحة الإندونيسي... وهذه التفاصيل

إيلون ماسك يطلق خدمة ستارلينك في قطاع الصحة الإندونيسي... وهذه التفاصيل

أطلق إيلون ماسك مع وزير الصحة الإندونيسي بودي جونادي صادقين اليوم خدمة الإنترنت ستارلينك التابعة لشركة سبيس إكس في قطاع الصحة بإندونيسيا، حيث تأمل الحكومة في تحسين الخدمات في المناطق النائية من البلاد.

ووصل ماسك، الذي يترأس شركتي سبيس إكس وتسلا، إلى جزيرة بالي الإندونيسية بطائرة خاصة اليوم ثم حضر مراسم تدشين الخدمة في مركز للصحة في دنباسار عاصمة بالي.

وقال ماسك إن توفر خدمة ستارلينك في إندونيسيا سيساعد الملايين في المناطق النائية من البلاد على الاتصال بشبكة الإنترنت.

وقال ماسك "أنا متحمس جدا لتوفير الاتصال للأماكن التي يكون الاتصال فيها محدودا. من يمكنه الاتصال بالإنترنت، يمكنه تعلم أي شيء".

وتم إطلاق خدمة ستارلينك في ثلاثة مراكز صحية إندونيسية اليوم الأحد، اثنان منها في بالي والثالث في جزيرة آرو النائية في مالوكو، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وردا على سؤال حول ما إذا كان يخطط للاستثمار أيضا في قطاع السيارات الكهربائية في إندونيسيا، قال ماسك إنه يركز على ستارلينك أولا.

وتحاول الحكومة الإندونيسية منذ سنوات إقناع شركة تسلا للسيارات الكهربائية التي يملكها ماسك ببناء مصانع تتعلق بهذه السيارات، إذ ترغب الحكومة في تطوير قطاع السيارات الكهربائية مستفيدة من موارد النيكل المتوفرة لديها.

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علوم وتكنولوجيا

ستارلينك

الصحة

الإندونيسي...

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