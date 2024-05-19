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لا تملك الوقت للخروج ضمن مواعيد غرامية والعثور على الحب؟... قد يكون الحل بيد الذكاء الاصطناعي

علوم وتكنولوجيا
2024-05-19 | 12:22
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لا تملك الوقت للخروج ضمن مواعيد غرامية والعثور على الحب؟... قد يكون الحل بيد الذكاء الاصطناعي
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لا تملك الوقت للخروج ضمن مواعيد غرامية والعثور على الحب؟... قد يكون الحل بيد الذكاء الاصطناعي

لا تملك الوقت للخروج ضمن مواعيد غرامية والعثور على الحب؟... قد يكون الحل بيد الذكاء الاصطناعي

تحدثت مبتكرة تطبيق المواعدة "Bumble" عن الدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في المواعيد الغرامية حيث ادّعت ويتني هيرد أنه قد يعتمد الأشخاص قريبًا عليه للخروج ضمن مئات المواعيد الغرامية كبديل شخصي عنهم.

وفي التفاصيل، شرحت هيرد أنه قد يصبح بإمكان الأشخاص التحدث في المستقبل القريب مع الروبوت الذكي الخاص بالمواعدة والقائم على الذكاء الاصطناعي، ومشاركة مخاوف متعلقة مثلا بالانفصال أو الالتزام ليساعدهم على تدريب أنفسهم للتفكير بطريقة أفضل.

وسوف يقوم الذكاء الاصطناعي بإجراء مسح شامل للمدينة لتحديد الأشخاص الذين على الإنسان مقابلتهم لأنهم يتفقون معه من حيث سمات الشخصية والمخاوف.

وأضافت هيرد أنها تتمنى أن يساعد الذكاء الاصطناعي الأشخاص لإنشاء علاقات أكثر صحة وإخلاص، ورجحت أن يعزز الذكاء الاصطناعي العلاقات الإيجابية بين الناس.
 

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