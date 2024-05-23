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الذكاء الاصطناعي نجم معرض "فيفاتك" للتكنولوجيا الحديثة المقام في باريس

علوم وتكنولوجيا
2024-05-23 | 15:07
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الذكاء الاصطناعي نجم معرض &quot;فيفاتك&quot; للتكنولوجيا الحديثة المقام في باريس
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الذكاء الاصطناعي نجم معرض "فيفاتك" للتكنولوجيا الحديثة المقام في باريس

يطغى الذكاء الاصطناعي على المواضيع المطروحة في "فيفاتك"، أكبر معرض للتكنولوجيا الحديثة في أوروبا، الذي انطلق الأربعاء في باريس مع حضور ممثلين عن شركات عالمية متخصصة في القطاع.

وحضر آلاف الزوار إلى مركز بورت دو فرساي سعياً إلى استكشاف أحدث الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي والتي يعرضها أكثر من 11 ألف ممثل عن شركات ناشئة ومجموعات كبيرة من أمثال "أورانج" و"هواوي".

وخلال فعاليات إطلاق النسخة الثامنة من المعرض، قال رئيسه ومؤسسه موريس ليفي أنّ "الذكاء الاصطناعي سيكون في صلب كل ما سترونه".

وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الرقمية مارينا فيراري "مع تسارع الذكاء الاصطناعي، نشهد ثورة فعلية يمكن مقارنتها باختراع المطبعة أو الكهرباء".

وتابعت "لكن لا تخافوا. خلال العقد المقبل، سيساعد الذكاء الاصطناعي في تحقيق نمو في مجالات مختلفة في فرنسا، يعادل ما بين 250 و430 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي الإضافي"، مستندةً بهذه الأرقام إلى تقرير حديث للجنة المعنية بالذكاء الاصطناعي رُفع إلى قصر الإليزيه.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون الذي لم يتمكن من حضور هذا الحدث التكنولوجي الأربعاء بسبب توجهه إلى كاليدونيا الجديدة، عن سلسلة جديدة من الإجراءات لتعزيز السياسة المتعلقة بهذا المجال.

ومن بين الإجراءات تخصيص 400 مليون يورو إضافية لتمويل مراكز التفوّق المخصصة لتدريب المتخصصين في الذكاء الاصطناعي.

ومن بين المُنتظر حضورهم "فيفاتك"، المشارك في تأسيس شركة "أنثروبيك" داريو أمودي، والمشارك في تأسيس الشركة الفرنسية "ميسترال ايه آي" ورئيسها أرتور مينش، ومدير مختبر الأبحاث المتعلقة بالذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة "ميتا" يان لو كون.

وستكون شركة "اوبن ايه آي" الأميركية، مُبتكرة برنامج "تشات جي بي تي" الشهير، حاضرة في الحدث، وستقدّم عروضا توضيحية لنسختها الجديدة من البرنامج القادرة على إجراء محادثات شفهية سلسة مع مستخدميها.

- ذكاء اصطناعي وخوذ وأحزمة-
ومن بين الاختراعات الكثيرة التي ستُعرض خلال "فيفاتك"، يد روبوتية سوداء تعمل بالذكاء الاصطناعي من ابتكار شركة "إسبر بايونيكس" الأميركية.

وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قالت رئيسة "إسبر بايونيكس" التي تأسست قبل خمس سنوات ديما غازدا "نستخدم التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين رصد النشاط وجعل استخدام الأطراف حدسياً بشكل أكبر لكل مستخدم".

ومن بين الابتكارات أيضاً، حزام مزوّد بنظام تحديد المواقع العالمي "جي بي اس" وجهاز كمبيوتر مقترن بذكاء اصطناعي توليدي يساعد مَن يعانون مشاكل في النظر على رصد أي حواجز قد يصادفونها، بالإضافة إلى أعمال فنية مُنجزَة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتقنية تشخيص سريع للسرطان بفضل الذكاء الاصطناعي.

وستكون التكنولوجيا المستدامة أيضاً موضوعاً رئيسياً في المعرض، مع شركات من أمثال "فاليو بارك" الفرنسية الناشئة التي تستخدم مياه البحر العميقة لتبريد المباني، فضلاً عن إيلاء اهتمام خاص لتقنيات التنقل الجديدة مع شركتي "تيسلا" و"إيرباص".

ومن بين أبرز الأسماء المتوقع حضورها جون كيري الذي كان مبعوثاً خاصاً لشؤون المناخ للرئيس جو بايدن ووزيراً سابقا للخارجية، والمديرة العامة لمنصة "اكس" ليندا ياكارينو، ورئيسة منصة "سيغنل" للتواصل ميريديث ويتاكر.

أما رئيس شركات "سبايس اكس" و"تيسلا" و"اكس" الملياردير إيلون ماسك الذي تقررت استضافته في اللحظة الأخيرة، فسيشارك في جلسة أسئلة وأجوبة من بعد.

ويضم برنامج المعرض أيضاً قادة فرنسيين مثل رئيس مجموعة "ال في ام اتش" للمنتجات الفاخرة برنار أرنو، ورئيسة شركة "أورانج" للاتصالات كريستيل إدمان، بالإضافة إلى شخصيات أوروبية من أمثال المفوض الأوروبي للشؤون الرقمية تييري بريتون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.

وبعد كوريا الجنوبية والهند في السنوات السابقة، تحلّ اليابان ضيفة شرف على المعرض هذا العام، مع ارتقاب حضور نحو أربعين ممثلاً لمنظومتها التكنولوجية.

ويتوّقع منظمو "فيفاتك" أن يشهد هذا المعرض عدد زوار يعادل أقلّه ما شهدته نسخة 2023 أي 150 ألف زائر.
 

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