كوريا الجنوبية تخطط لرفع علمها على المريخ بحلول عام 2045... وهذه التفاصيل!

كوريا الجنوبية تخطط لرفع علمها على المريخ بحلول عام 2045... وهذه التفاصيل!



أكدت كوريا الجنوبية هدفها المتمثل في إرسال مسبار إلى القمر بحلول عام 2032، ورغبتها في رفع علمها على سطح المريخ بحلول عام 2045، على ما أفاد الرئيس يون سوك يول الخميس.



وقال الرئيس الياباني خلال عرضه خطة مخصصة لاستكشاف الفضاء "لطالما اعتقدت بوجود حلم ومستقبل لا نهاية لهما في الفضاء"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وأضاف أن وكالة الفضاء الجوي الكورية التي أُنشئت حديثاً "ستسعى جاهدة لإنزال مسبار على القمر بحلول عام 2032 ورفع علم كوريا الجنوبية على المريخ بحلول عام 2045".



ووضعت كوريا الجنوبية مسبارها "دانوري" الذي أطلقته قبل بضعة أشهر بواسطة صاروخ من تصنيع "سبايس إكس"، في مدار القمر في كانون الأول 2022.



وحققت كوريا الجنوبية في أيار 2023 خطوة جديدة في برنامجها الفضائي، مع نجاح ثالث عملية إطلاق لصاروخها "نوري" المصمّم محلياً، وأعلن وزير العلوم والتكنولوجيا لي جونغ هو خلال العام الفائت عن عزم بلاده تنفيذ ثلاث عمليات إطلاق أخرى لـ"نوري" بحلول سنة 2027.



وسيرأس "كاسا" التي صُمّمت على نموذج وكالة الفضاء الأميركية ناسا، الأميركي من أصل كوري جون لي. ويتمثل الهدف المباشر للوكالة بمشاركة كوريا الجنوبية في مهمة "أرتيميس 3" القمرية، المقرر تنفيذها عام 2026 برعاية الولايات المتحدة.



ووعد يون سوك يول بـ"زيادة الميزانية المخصصة لتطوير القطاع الفضائي إلى 1,5 تريليون وون أي نحو مليار دولار بحلول عام 2027"، أو ضعف المبلغ المخصص حالياً.



وأشار إلى أنّ بلاده يمكنها تخصيص 100 ألف مليار وون أي نحو 72 مليار دولار لاستكشاف الفضاء بحلول عام 2045.