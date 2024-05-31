الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تلسكوب "جيمس ويب" يكتشف أبعد مجرة تُرصَد على الإطلاق

علوم وتكنولوجيا
2024-05-31 | 13:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تلسكوب &quot;جيمس ويب&quot; يكتشف أبعد مجرة تُرصَد على الإطلاق
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
تلسكوب "جيمس ويب" يكتشف أبعد مجرة تُرصَد على الإطلاق

رصد تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي أبعد مجرة تُكتَشَف على الإطلاق، تشكّلت قبل نحو 290 مليون سنة فقط من الانفجار الكبير، وأذهل سطوعها فريق العلماء حول العالم الذين أعلنوا عن الاكتشاف الخميس.

وأوضحت وكالة الفضاء الاميركية (ناسا) أنّ هذه المجرة تتميّز بخصائص لها "تأثير كبير" على فهمنا لعصور الكون المبكرة.

والمجرة التي أُطلق عليها تسمية JADES-GS-z14-0، ليست "من أنواع المجرات التي تنبأت بها النماذج النظرية وعمليات المحاكاة الحاسوبية في الكون الناشئ جداً"، على ما قال في بيان الباحثان المشاركان في هذا الاكتشاف ستيفانو كارنياني وكيفن هينلاين.

وتساءلا "كيف تمكّنت الطبيعة من إنشاء مثل هذه المجرة المضيئة والضخمة والكبيرة في أقل من 300 مليون سنة؟".

وقال هينلاين من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة، إنه "قفز" فرحاً عند تأكيد بُعد المجرة.

وتابع في مقطع فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي "إذا كان الكون فيلماً مدته ساعتان، فإن تاريخ هذه المجرة يعود إلى أول دقيقتين ونصف دقيقة".

وأشار إلى أنّ المجرة "غريبة جداً. فهي ساطعة بشكل كبير وضخمة جداً، وقد تحمل أدلة على وجود أكسجين، ونظراً إلى حجم المنطقة التي استكشفناها لرصدها، قد نكتشف مزيداً من المجرات".

وفي علم الفلك، يعني الرصد البعيد عودة بالزمن إلى الوراء. وعلى سبيل المثال، يستغرق ضوء الشمس ثماني دقائق للوصول إلينا، فنراه إذاً كما كان قبل ثماني دقائق. ومن خلال النظر إلى أبعد ما يمكن، يمكننا تالياً رصد أجرام كما كانت قبل مليارات السنين.

لكنّ الضوء المنبعث من الأجسام البعيدة جداً امتدّ حتى وصل إلينا، و"احمرّ" على طول الطريق، ومرّ في طول موجي غير مرئي للعين المجردة هو الأشعة تحت الحمراء.

وما يميّز "جيمس ويب" هو أنه يعمل فقط في الأشعة تحت الحمراء.

- "عدد جنوني من الاكتشافات" -
ومنذ إطلاق في كانون الأول 2021، رصد "جيمس ويب" مجرة تحمل تسمية JADES-GS-z13-0، أُعلن حتى اليوم أنها الأبعد على الإطلاق ويعود تاريخها إلى 320 مليون سنة بعد الانفجار الكبير.

لكنّ المجرة التي أُعلن عن رصدها الخميس جعلته يحطم رقمه القياسي.

واستغرق الضوء المنبعث من المجرة المُكتشفة حديثاً أكثر من 13,5 مليار سنة ليصل إلينا (الانفجار العظيم حدث قبل 13,8 مليار سنة).

لكن "الرقم القياسي لا يهم" وقد يُحَطَّم مرة جديدة، بحسب هينلاين الذي يعتبر أنّ "ما يهم هو أن الكون يبدو وكأنه يعجّ بالمجرات الساطعة جداً".

وأشار إلى أنّ المجرة المُكتَشَفة تحتوي على كمية كبيرة من النجوم، "وهو أمر مذهل نظراً إلى الوقت القصير" بين الانفجار الكبير ولحظة رصده.

وتثير آثار الأكسجين المكتشفة فضولاً مماثلاً لدى العلماء، لأنّ هذا الغاز "يستلزم أن تكون النجوم قد عاشت حياتها كاملةً ثم ماتت في انفجارات المستعرات الأعظم".

واكتُشفت المجرة للمرة الاولى في كانون الثاني 2023 من خلال جهاز التصوير "نير كام" NIRCam، ولكن بفضل عمليات الرصد التي أُجريت بعد عام باستخدام أداة أخرى تابعة للتلسكوب هي مطياف "نير سبيك" NIRSpec، تم تأكيد بُعدها.

ويبلغ عرض المجرة أكثر من 1600 سنة ضوئية، ويُرجَّح أن كتلته تتخطى كتلة الشمس بمئات ملايين المرات.

وقُدِّمَت مقالات تتمحور حول هذا الاكتشاف للنشر في مجلات علمية.

ويُعدّ تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي جوهرة تكنولوجية ابتكرتها تحديداً وكالتا الفضاء الأميركية والأوروبية، وهو متمركز على بعد 1,5 مليون كيلومتر من الأرض، ويُستخدم لعمليات رصد يجريها علماء من مختلف أنحاء العالم.

وقال هينلاين إن "عدد الاكتشافات التي تمت في الكون الناشئ خلال عامين فقط أي منذ أن بدأ التلسكوب يرسل بياناته العلمية، جنوني"، مضيفاً "نأمل أن يستمر جيمس ويب في تقديم نتائج مماثلة للعقود المقبلة".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

"جيمس

ويب"

يكتشف

تُرصَد

الإطلاق

LBCI التالي
عمره 4500 سنة... اكتشاف جديد في بحيرة أميركية يصدم العلماء!
كوريا الجنوبية تخطط لرفع علمها على المريخ بحلول عام 2045... وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-16

كثافته شبيهة بـ"حلوى القطن"... علماء يكتشفون كوكباً أكبر من المشتري

LBCI
منوعات
2024-05-15

"أبشع طفل رأيته على الإطلاق"... قالتها ثم بدأت "المعركة"!

LBCI
منوعات
2024-05-09

بعد أيام من زواجهما... رجل يكتشف أن زوجته "رجلاً"!

LBCI
صحة وتغذية
2024-05-05

"أفضل دواء على الإطلاق"...دراسة تكشف الفوائد المذهلة للضحك على صحة القلب

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
05:06

عمره 4500 سنة... اكتشاف جديد في بحيرة أميركية يصدم العلماء!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-30

كوريا الجنوبية تخطط لرفع علمها على المريخ بحلول عام 2045... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-29

عاصفة شمسية قوية جديدة قد تتجه نحونا وهذه هي نتائجها... ترقبوا هذا التاريخ!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-23

الذكاء الاصطناعي نجم معرض "فيفاتك" للتكنولوجيا الحديثة المقام في باريس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
05:06

بعد هروبه مع عشيقته لأشهر... امرأة تواجه عودة زوجها وأعذاره "المهينة"!

LBCI
أخبار دولية
17:53

إدانة ترامب بكلّ التّهم الـ34 الموجّهة إليه في محاكمته الجنائية بنيويورك

LBCI
أخبار دولية
07:50

الكرملين: محاكمة ترامب تظهر أنّ البيت الأبيض يقصي خصومه السياسيين

LBCI
آخر الأخبار
07:54

مسيرة استهدفت سيارة إسعاف تابعة للهيئة الصحية على أطراف بلدة الناقورة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جوقة "كنيسة سيستينا الحبرية" من الفاتيكان الى الامارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين لبنان واسرائيل.. خطة هوكستين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

البطل اللبنانيّ كريستوفر فغالي يحقق الوقت الأسرع في تجارب الفورمولا 4 في إسبانيا

LBCI
أخبار دولية
13:30

ترامب بين البيت الأبيض وخلف القضبان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في اليوم العالميّ للامتناع عن التبغ... التدخين مهرب للشباب اللبنانيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

مهرجان Beirut Spring Festival يحيي ذكرى الإعلامية الراحلة جيزال خوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

828 ألف خط خلويّ مع السوريين في لبنان ما يمثل 20 % من خطوط الشبكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جواز سفر لبنانيّ لمطلوب فلسطينيّ يكشف عن تورط مدنيين وعسكريين في عملية التزوير

LBCI
أخبار دولية
13:21

تزامنًا مع تهديد إسرائيل بتكثيف الحرب... الأردن يعلن عن إستضافة مؤتمر دوليّ للإستجابة الإنسانية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:19

"بدكن تعرفوا مين بحب؟"... دانييلا رحمة عروس 2024

LBCI
فنّ
04:30

نادين نسيب نجيم تناشد المعنيين للتحرّك: هيدا الوسخ لازم ينلقط

LBCI
اقتصاد
02:59

انخفاض في سعر البنزين

LBCI
فنّ
04:14

إليكم سبب بكاء عاصي الحلاني على المسرح.. وهل يفكّر بالإعتزال؟

LBCI
خبر عاجل
13:58

بايدن: واشنطن ستساعد في صياغة حلّ على الحدود اللبنانية

LBCI
فنّ
04:39

هل تزوّجت دانا حلبي للمرّة الثالثة؟

LBCI
أخبار لبنان
17:00

هوكستين: اتفاق للحدود البرية بين لبنان وإسرائيل يتم تنفيذه على مراحل قد يخفف من الصراع المحتدم بين البلدين

LBCI
اسرار
23:59

اسرار الصحف المحلية 31-05-2024

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More