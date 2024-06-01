الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مهم تكون مسيحي؟
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"موكب الكواكب"... العالم على موعد مع حدث سماوي نادر!

علوم وتكنولوجيا
2024-06-01 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;موكب الكواكب&quot;... العالم على موعد مع حدث سماوي نادر!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"موكب الكواكب"... العالم على موعد مع حدث سماوي نادر!

"موكب الكواكب"... العالم على موعد مع حدث سماوي نادر!

من المقرر أن يكون "موكب الكواكب" مرئيًا في سماء الولايات المتحدة قبل فجر يوم الأحد، ولكن لن تتم رؤية كل العوالم الستة بالعين المجردة، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، شكلت مدارات عطارد، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس ونبتون موكبا فوق أجزاء معينة من العالم يوم الخميس، لكنها ستسير في طريقها إلى أميركا في الثالث من حزيران.

وشرح العلماء أن رؤية المريخ وزحل فقط ستكون متاحة بالعين المجردة، وسوف يحتاج الأشخاص إلى تلسكوب لرؤية نبتون، أورانوس، عطارد والمشتري لأن أشعة الشمس ستغمرها. 

ونصح العلماء الأشخاص الذين يودون مشاهدة هذا الحدث السماوي بالتوجه إلى الخارج قبل شروق الشمس مباشرة، ومن المقرر أن يتمتع الساحل الشرقي الأميركي بأفضل منطقة للمشاهدة.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الكواكب"...

العالم

سماوي

نادر!

بطريقة ملفتة ومتطورة... روبوتات تخوض مباراة كرة القدم ضمن معرض للذكاء الاصطناعي (صورة)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-05-29

"بعيطولي إم عين وحدة وأنا بهرب عند إمي"... ريم إبنة الـ6 سنوات تواجه العالم بمساعدة عليا وحنين وهذه قصتها! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-05-28

"يقتل أكثر من أمراض الإيدز والملاريا والسل مجتمعة"... لماذا نحتفل باليوم العالمي للجوع؟

LBCI
منوعات
2024-05-27

دخلت موسوعة "غينيس" وألهمت جميع المضيفات... أميركا تودّع صاحبة "أطول فترة خدمة" في العالم!

LBCI
أخبار دولية
2024-05-26

البابا فرنسيس يشارك في انطلاق مباراة كرة قدم رمزية في إطار الاحتفالات بمهرجان "اليوم العالمي الأول للأطفال"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:00

بطريقة ملفتة ومتطورة... روبوتات تخوض مباراة كرة القدم ضمن معرض للذكاء الاصطناعي (صورة)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
13:08

تلسكوب "جيمس ويب" يكتشف أبعد مجرة تُرصَد على الإطلاق

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-31

عمره 4500 سنة... اكتشاف جديد في بحيرة أميركية يصدم العلماء!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-30

كوريا الجنوبية تخطط لرفع علمها على المريخ بحلول عام 2045... وهذه التفاصيل!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:40

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبارات نظام إطلاق الصواريخ

LBCI
أمن وقضاء
16:21

مسيرة تغير على منزل في عدلون وتوقع اصابات والطيران الحربي يشن غارتين على طيرحرفا والجبين

LBCI
حال الطقس
01:14

طقس حار يؤثر على لبنان في الايام المقبلة...

LBCI
أخبار دولية
2024-05-23

أوكرانيا تفرج عن سجناء إلتحقوا للقتال في صفوف الجيش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

مؤتمر التجدد للوطن بحث في انتقال لبنان من ساحة إلى وطن

LBCI
أخبار دولية
06:13

وزير الخارجية الايراني بالوكالة: من المحتمل أن أزور سوريا ولبنان هذا الاسبوع

LBCI
أخبار لبنان
04:15

كرامي في الذكرى الـ37 لاستشهاد رشيد كرامي: أدرك أن لبنان وطن الحوار

LBCI
أخبار دولية
14:08

بايدن: إسرائيل عرضت اتفاقا جديدا "شاملا" لوقف إطلاق النار في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جوقة "كنيسة سيستينا الحبرية" من الفاتيكان الى الامارات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

بين لبنان واسرائيل.. خطة هوكستين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

البطل اللبنانيّ كريستوفر فغالي يحقق الوقت الأسرع في تجارب الفورمولا 4 في إسبانيا

LBCI
أخبار دولية
13:30

ترامب بين البيت الأبيض وخلف القضبان!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في اليوم العالميّ للامتناع عن التبغ... التدخين مهرب للشباب اللبنانيّ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
13:58

بايدن: واشنطن ستساعد في صياغة حلّ على الحدود اللبنانية

LBCI
آخر الأخبار
02:24

التحكم المروري: أشغال على جسر الدورة المسلك الشرقي باتجاه نهر الموت وحركة المرور ناشطة حاليا

LBCI
صحف اليوم
00:29

ملف التحقيق بقضية الطحين المنتهي الصلاحية في الـWooden Bakery نقل من المديرية العامة لأمن الدولة إلى شعبة المعلومات (نداء الوطن)

LBCI
منوعات
14:30

غزو حشرات الزيز يثير ذعر الناس في هذا البلد... "نحن نتعرض للهجوم"! (فيديو)

LBCI
منوعات
04:50

بالتزامن مع الذكرى الأولى لزواجها... إليكم الصور الرسمية الأولى للأميرة رجوة الحسين خلال حملها! (صور)

LBCI
منوعات
09:53

في لحظة مرعبة... رياح قوية تقذف عمال تنظيف النوافذ من مبنى مكون من 51 طابقًا: هكذا خلصوا أنفسهم! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جواز سفر لبنانيّ لمطلوب فلسطينيّ يكشف عن تورط مدنيين وعسكريين في عملية التزوير

LBCI
منوعات
09:51

أراد الاستمتاع بحياته الجنسية لأقصى الحدود... رجل متزوج يكشف حقيقة حياته المزدوجة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More