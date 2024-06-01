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"موكب الكواكب"... العالم على موعد مع حدث سماوي نادر!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-01 | 06:20
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"موكب الكواكب"... العالم على موعد مع حدث سماوي نادر!
"موكب الكواكب"... العالم على موعد مع حدث سماوي نادر!
من المقرر أن يكون "موكب الكواكب" مرئيًا في سماء الولايات المتحدة قبل فجر يوم الأحد، ولكن لن تتم رؤية كل العوالم الستة بالعين المجردة، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، شكلت مدارات عطارد، المريخ، المشتري، زحل، أورانوس ونبتون موكبا فوق أجزاء معينة من العالم يوم الخميس، لكنها ستسير في طريقها إلى أميركا في الثالث من حزيران.
وشرح العلماء أن رؤية المريخ وزحل فقط ستكون متاحة بالعين المجردة، وسوف يحتاج الأشخاص إلى تلسكوب لرؤية نبتون، أورانوس، عطارد والمشتري لأن أشعة الشمس ستغمرها.
ونصح العلماء الأشخاص الذين يودون مشاهدة هذا الحدث السماوي بالتوجه إلى الخارج قبل شروق الشمس مباشرة، ومن المقرر أن يتمتع الساحل الشرقي الأميركي بأفضل منطقة للمشاهدة.
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الكواكب"...
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