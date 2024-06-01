رجل يكتشف بقايا حيوان مرعب انقرض منذ ملايين السنوات... إليكم القصة المذهلة! (صور)

رجل يكتشف بقايا حيوان مرعب انقرض منذ ملايين السنوات... إليكم القصة المذهلة! (صور)

اكتشف رجل أميركي في ولاية فلوريدا بقايا عائدة لفيل انقرض منذ عصر البليستوسين أي أن عمرها يبلغ أكثر من 10 ملايين سنة.



وفي التفاصيل، كان أليكس لوندبيرغ يغوص مع صديقه بالقرب من شاطئ فينيسيا عندما قام بسحب بقايا فيل، اتضح لاحقًا أنها لـ" ناب ماستودون" ويبلغ طولها أربعة أقدام.



وقال لوندبرغ إن الناب ماستودون هو نوع من الفيلة التي انقرضت، ويُعتبر قريبًا من الماموث الصوفي، الذي عاش قبل 10 ملايين سنة.



وتحقق خبير في متحف العلوم والطبيعة في برادنتون من هذا الاكتشاف النادر إذ لا يجد عادةً العلماء في هذه المنطقة سوى أسنان سمك القرش التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ والقطع المكسورة من أنياب الماموث.



وسيقدّم لوندبيرغ النتائج التي توصل إليها إلى متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي لتحديد ما إذا كانت لها أي قيمة علمية.



وناب المستودون ينتمي إلى الفيلة الحديثة المنقرضة التي كانت منتشرة على نطاق واسع في كل أنحاء أميركا الشمالية.



ويُعد العثور على بقايا المستودون بما في ذلك الأنياب، العظام والجماجم أمرا شائعًا في إنديانا، كولورادو، كاليفورنيا ونيويورك فقط، ما جعل ظهورها في فلوريدا أمرًا غريبا بشكل لا يصدق.