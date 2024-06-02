في مهمة تاريخية...مركبة الفضاء الصينية غير المأهولة هبطت على الجانب البعيد من القمر

كشفت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن مركبة الفضاء تشانغ آه-6 غير المأهولة هبطت على الجانب البعيد من القمر في مهمة تاريخية تهدف إلى جمع صخور وعينات من تربة سطح القمر.



وأضافت الإدارة في بيان على موقعها على الإنترنت أنه "في الساعة 6:23 صباح الثاني من حزيران (بتوقيت الصين) هبطت المركبة الفضائية تشانغ آه-6 بنجاح بدعم من القمر الصناعي التتبعي تشيويه تشياو-2 في منطقة الهبوط المحددة مسبقا في حوض القطب الجنوبي-أيتكين على ظهر القمر".