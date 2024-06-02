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هل قُمت بالرد على مكالمات هاتفية مجهولة المصدر؟ إليك هذه النصائح لتجنب التعرض لعملية احتيال!

علوم وتكنولوجيا
2024-06-02 | 11:32
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هل قُمت بالرد على مكالمات هاتفية مجهولة المصدر؟ إليك هذه النصائح لتجنب التعرض لعملية احتيال!
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هل قُمت بالرد على مكالمات هاتفية مجهولة المصدر؟ إليك هذه النصائح لتجنب التعرض لعملية احتيال!

هل قُمت بالرد على مكالمات هاتفية مجهولة المصدر؟ إليك هذه النصائح لتجنب التعرض لعملية احتيال!

يتلّقى الأشخاص عادةً مكالمات هاتفية مجهولة المصدر وغير مرغوب فيها قد تؤدي إلى تعرّضهم لعملية احتيال من قبل أشخاص يعمدون إلى سرقة بياناتهم الشخصية.

 

وحثّت محللة أبحاث العمليات شارلوت فوجل في منشور عبر حسابها على موقع Quora الأشخاص على تجاهل هذه المكالمات وحذرتهم من التعامل معها بأي شكل من الأشكال.

 

وتابعت: "يُفضّل إنهاء المكالمة بدلاً من تقديم معلومات حساسة عن نفسك".

 

وأشارت فوجل إلى أنه "يتم تجميع قاعدة بيانات معلوماتك بواسطة الجهات الفاعلة الضارة، ويتم تخزينها وإعادة تجميعها وبيعها من شخص إلى آخر".

 

ونصحت بعدم التحدث إلى المتّصلين عبر الهاتف والاكتفاء فقط بإنهاء المكالمة لعدم السماح لهم بسرقة المزيد من المعلومات.

 

ولفتت فوجل إلى أن "هؤلاء الناس يستغلون الأشخاص الضعفاء عادةً مثل الطلاب وكبار السن والمهاجرين الذين يشعرون بالقدرة على التنمر عليهم"، مضيفةً أنهم "يحاولون تخويف الضحايا ودفعهم للتخلي عن المال أو المعلومات الحساسة".

 

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