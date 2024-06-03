الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لوتو
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"مايكروسوفت" تعلن عن أكبر استثمار لها في السويد

علوم وتكنولوجيا
2024-06-03 | 09:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;مايكروسوفت&quot; تعلن عن أكبر استثمار لها في السويد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"مايكروسوفت" تعلن عن أكبر استثمار لها في السويد

"مايكروسوفت" تعلن عن أكبر استثمار لها في السويد

أعلنت شركة "مايكروسوفت" الأميركية الاثنين أنها ستوظّف 33,7 مليار كرونة أي 3,2 مليارات دولار في السويد خلال عامين في مجال الذكاء الاصطناعي، وفق وكالة "فرانس برس".

وأوضحت شركة التكنولوجيا العملاقة في بيان أنها ستدرّب قبل سنة 2027 نحو 250 ألف شخص "لزيادة المعرفة والمهارات" في مجال الذكاء الاصطناعي، وستعزز قدرات مراكزها الثلاثة للبيانات.

وقال رئيس "مايكروسوفت" براد سميث خلال مؤتمر صحافي إن المجموعة ستنفذ "أكبر استثمار في تاريخها في السويد".

ورأى أن "هذا الاستثمار يمكّن السويد من أن تبقى في الطليعة من حيث القدرة التنافسية العالمية".

وسبق للمجموعة أن أعلنت في الأشهر الأخيرة عن برامج استثمارية بحجم مماثل في دول أخرى بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومنها مثلاً فرنسا حيث وعدت باستثمار أربعة مليارات يورو واليابان أي ثلاثة مليارات.

وستوفّر "مايكروسوفت" في السويد 20 ألف مُعالج غرافيكي متطور، وهي عناصر بالغة الأهمية في تدريب برامج الذكاء الاصطناعي. كذلك ستعمل على تعزيز قدرات مراكزها لتخزين البيانات في ساندفيكن ويفله وستافانستورب.

واعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون خلال المؤتمر الصحافي أن "الذكاء الاصطناعي محفّز لأمور كثيرة".

وتوقع أن "يساعد أيضاً في تسريع التطور في مجالات أخرى"، مشيراً إلى أن"هذا الاستثمار الضخم في السويد يمكن أن يمهّد الطريق لاستثمارات أخرى".

وفي مجال التدريب، تعمل "مايكروسوفت" على إنشاء مجلس خبراء في مجال الذكاء الاصطناعي يجمع مسؤولين من الأوساط الأكاديمية والشركات والقطاع العام لتحديد مناهجها الدراسية وتوجيهها.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

استثمار

السويد

LBCI التالي
إرجاء إطلاق أول رحلة مأهولة لـ"ستارلاينر"... لن تنطلق قبل هذا التاريخ!
هل قُمت بالرد على مكالمات هاتفية مجهولة المصدر؟ إليك هذه النصائح لتجنب التعرض لعملية احتيال!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-05-03

بعد تايلاند... استثمار جديد لـ "مايكروسوفت" في هذه الدولة!

LBCI
أخبار دولية
2024-06-01

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب إتهامات "لا أساس لها"

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-01

إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي بسبب إتهامات "لا أساس لها ومتحيزة" من مسؤول سويدي

LBCI
فنّ
2024-05-30

"أكبر منه وبعمر أمّه"... صور رشا شربتجي مع زوجها الممثل في مرمى الانتقادات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
10:25

لتحقيق ثورة صناعية... مشاريع جديدة تكشف عنها "نفيديا" في التايوان!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:44

الذكاء الاصطناعي "حدود جديدة" للنقل الجوي

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:40

إرجاء إطلاق أول رحلة مأهولة لـ"ستارلاينر"... لن تنطلق قبل هذا التاريخ!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-02

هل قُمت بالرد على مكالمات هاتفية مجهولة المصدر؟ إليك هذه النصائح لتجنب التعرض لعملية احتيال!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:56

انتخاب محمد الحوت عضواً في مجلس المحافظين ورئيساً للجنة التدقيق في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-14

علاء موسى للـLBCI: هناك الكثير من التضاربات في المواقف الأميركية في شأن حرب غزة بسبب التضارب الواقع بين ضرورة وقف المجازر الإسرائيلية من جهة والمحافظة على المصالح الأميركية الإسرائيلية من جهة أخرى

LBCI
فنّ
2023-10-10

بريتني سبيرز ترقص في منزلها الفخم بالملابس الداخلية... حالة من الفوضى وقمامة على الأرض! (فيديو)

LBCI
امن وقضاء
2023-12-16

الجيش: دهم منزل مطلوب وضبط سيارات مسروقة وكمية كبيرة من حشيشة الكيف في السوح – الهرمل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:58

قضية المرفأ مستمرة... اعتصام للمطالبة بإصدار القرار الظني

LBCI
أخبار لبنان
06:30

وقفة استنكارية امام وزارة الصحة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:28

باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه

LBCI
أخبار دولية
05:46

خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها

LBCI
أخبار دولية
05:00

شكري: مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح

LBCI
أخبار لبنان
04:46

باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة

LBCI
أخبار لبنان
03:38

بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 ومبابي يكمل صفقة انتقاله للملكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

أجواء رياضية بامتياز في جونيه والزائرون من كافة المناطق اللبنانية!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:32

وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"

LBCI
فنّ
03:04

وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)

LBCI
منوعات
06:10

"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)

LBCI
فنّ
04:05

كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة قتل

LBCI
خبر عاجل
05:12

ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف

LBCI
منوعات
03:10

حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)

LBCI
فنّ
13:57

أديل تنتقد أحد معجبيها... ما علاقة المثلية الجنسية؟

LBCI
آخر الأخبار
14:33

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب وقدّر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More