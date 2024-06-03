لتحقيق ثورة صناعية... مشاريع جديدة تكشف عنها "نفيديا" في التايوان!

لتحقيق ثورة صناعية... مشاريع جديدة تكشف عنها "نفيديا" في التايوان!



كشفت شركة "نفيديا" العملاقة في صناعة الرقائق الإلكترونية الأحد في تايوان عن مشاريع ومنتجات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ أعلن رئيسها جنسن هوانغ في افتتاح معرض "كومبيوتكس" أن "الثورة الصناعية المقبلة بدأت".



في وقت يعيد الذكاء الاصطناعي خلط الأوراق في هذا القطاع، من المرتقب إدلاء مسؤولين في شركات عالمية كبرى بينها "كوالكوم" و"ايه ام دي" و"إنتل" بكلمات أيضاً خلال نسخة 2024 من "كومبيوتكس"، معرض التكنولوجيا الرئيسي في الجزيرة حيث توفّر مصانع أشباه الموصلات المكونات الرئيسية لمنتجات كثيرة، من أجهزة "آي فون" إلى الخوادم المستخدمة في تشغيل برنامج "تشات جي بي تي".



ويتمتّع جنسن هوانغ بشهرة كبيرة في الجزيرة، حيث يستوقفه معجبوه لطلب التوقيعات والتقاط الصور الشخصية معه، وأصبحت مجموعته "نفيديا" الشركة الرائدة عالمياً بلا منازع في مجال الرقائق والأجهزة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.



وأوضح جنسن أن "الشركات والدول تعقد شراكات مع نفيديا لنقل مراكز بيانات تقليدية بآلاف مليارات الدولارات إلى الحوسبة المتسارعة وبناء نوع جديد من مراكز البيانات لإنتاج سلعة جديدة: الذكاء الاصطناعي".



وأعلن عن إطلاق "نفيديا إيس"، وهو منتج ذكاء اصطناعي توليدي يمكنه إنشاء صور رمزية "أفاتار" شبيهة بالبشر يمكن الاستعانة بها في مجالات بينها خدمات دعم العملاء.



وأوضح جنسن هوانغ أيضاً كيف تستخدم بعض الشركات المتعاملة مع شركته، بينها "فوكسكون" التايوانية، الرائدة عالمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات بصورة تعاقدية، أو شركة "سيمنس" الصناعية الألمانية العملاقة، منصات "نفيديا" لتطوير روبوتات مستقلة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.



وبعدما أصدرت نفيديا أخيراً منصتها "بلاكويل"، أعلن مديرها التنفيذي عن خطط لإصدار نسخة "ultra" في عام 2025، وكشف باقتضاب عن رمز معماري "GPU" من الجيل التالي يسمى "روبن"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



