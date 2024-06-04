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جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!

علوم وتكنولوجيا
2024-06-04 | 14:20
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جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!
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جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!

جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!

أقلع مسبار "تشانغي-6" الصيني بنجاح الثلاثاء من سطح القمر حاملاً عيّنات جمعها من الجانب البعيد من القمر، في إنجاز غير مسبوق من نوعه، على ما أفادت إدارة الفضاء الصينية.

ويشكل هذا الإعلان خطوة جديدة في برنامج الفضاء الصيني الطموح الذي يرمي إلى إرسال مهمة مأهولة إلى القمر بحلول عام 2030، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

ونقلت إدارة الفضاء الصينية "CNSA" عن وكالة أنباء الصين الجديدة أنّ وحدة الصعود "الخاصة بالمسبار الصيني تشانغي-6 انطلقت من سطح القمر صباح الثلاثاء حاملةً عينات جُمعت من الجانب البعيد من القمر".

وقالت إدارة الفضاء "إنه إنجاز غير مسبوق في تاريخ الاستكشاف البشري للقمر"، مشيرةً إلى أنّ "المهمة صمدت أمام اختبار درجات الحرارة المرتفعة على الجانب البعيد من القمر"، وأضافت أنّ وحدة المسبار دخلت بعد الإقلاع "مداراً محدداً مسبقاً حول القمر".

وهبط "تشانغي-6" الأحد في حوض القطب الجنوبي الضخم، آيتكين، إحدى كبرى الفوهات الاصطداميّة المعروفة في النظام الشمسي، الذي يقع على الجانب البعيد من القمر، بحسب إدارة الفضاء الصينية.

وبدأت مهمة المسبار، ومدّتها 53 يوماً، في الثالث من أيار، بهدف جمع عينات. ولإنجاز ذلك، جُهّز المسبار بمثقاب ليستخدمه للحفر وأخذ عيّنات من تحت السطح، وبذراع آليّة لالتقاط المواد مباشرةً من السطح.

وبعد جمع العينات بنجاح، "رُفع العلم الصيني الذي حمله المسبار للمرة الأولى على الجانب البعيد من القمر"، وفق وكالة "شينخوا".

وبحسب العلماء، يُعدّ الجانب البعيد من القمر والذي يطلق عليه هذا الاسم لأنه غير مرئي من الأرض وليس لأنه لا يلتقط أشعة الشمس أبدا، واعداً للغاية من الناحية البحثية، لأن حفره ليست مغطاة بدرجة كبيرة بتدفقات الحمم البركانية القديمة مقارنة بتلك الموجودة على جانب القمر الأقرب إلى الأرض.

وقد تساعد العينات التي جُمعت من الجانب البعيد في تعزيز المعلومات عن تكوين القمر وتاريخه، وستساعد أيضاً على فهم "أصل النظام الشمسي" بشكل أفضل والاستعداد بصورة أفضل للاستكشافات المستقبلية، على ما أكد الناطق باسم مهمة "تشانغي-6" جي بينغ في تصريحات أوردتها وكالة "شينخوا".
 

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