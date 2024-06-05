ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟

بدأت منصة انستغرام باختبار ميزة الفواصل الإعلانية الجديدة وهي عبارة عن إعلانات لا يمكن للمستخدمين تخطيها.

وتسمح المنصة حالياً للمستخدمين بتخطي الإعلانات التي تظهر على الصور ومقاطع الفيديو والقصص القصيرة، لكنها تقوم أيضاً بتجربة الميزة الجديدة.

وقالت المنصة في بيان: "قد تحتاج في بعض الأحيان إلى مشاهدة الإعلان قبل أن تتمكن من الاستمرار في تصفح المنشورات".

وأضافت المنصة: "نحن نختبر دائماً التنسيقات التي يمكنها تحقيق قيمة للمعلنين"، لافتةً إلى أنها ستوفر المزيد من التحديثات إذا "أدى الاختبار إلى حدوث تغييرات دائمة".

وانتقد المستخدمون هذه الخطوة، إذ وصفها أحدهم بـ "المجنونة" ودعا البعض الآخر إلى مقاطعة المنصة.

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