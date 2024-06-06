الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
يوغا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
البقاع
23
o
الجنوب
25
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-06 | 16:43
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!
أعلنت شركة ميتا خلال مؤتمر في البرازيل أن الشركة أطلقت الخميس أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب، بحسب بيان صحفي صادر اليوم الخميس، وذلك وسط محاولة الشركة إدرار الأرباح من خدمة المراسلات الشهيرة.
وأعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لميتا عن الأدوات الجديدة في مقطع فيديو عُرض خلال المؤتمر.
ويمثل الإعلان تحولا لواتساب، وهي خدمة مراسلات مشفرة تروج بشدة لمؤهلاتها في الحفاظ على الخصوصية ولطالما تجنبت أنماط أدوات الإعلانات المستهدفة التي تشكل أساس تطبيقات ميتا الأخرى مثل فيسبوك وإنستجرام.
وتتيح الشركة عملاق التواصل الاجتماعي مزايا فيما يتعلق بالتجارة ومدفوعات على التطبيق منذ عدة أعوام، بما في ذلك أدوات "التراسل التجاري" التي يمكن أن تستخدمها الشركات في محادثات خدمة العملاء وإرسال مواد تسويقية لأشخاص شاركوا أرقام هواتفهم معها.
لكن هذه الأدوات كانت مجرد أدوات بليدة فيما سبق واعتادت إرسال رسائل مزعجة لجميع المستخدمين الذين اختاروا أن تتواصل الشركة معهم. وستستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة السلوك على فيسبوك وإنستجرام لتوجيه الرسائل إلى عملاء يُرجح أن يستجيبوا لها، بشرط أن يستخدم العملاء رقم الهاتف نفسه في الحسابات المختلفة.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
برنامج
للشركات
بالذكاء
الاصطناعي
يستهدف
الإعلانات
تطبيق
واتساب...
التفاصيل!
ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-20
"ميتا" تطلق نسخة محسنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-04-20
"ميتا" تطلق نسخة محسنة من مساعدها المستند إلى الذكاء الاصطناعي
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
2024-04-09
بنقرة واحدة... الذكاء الاصطناعي يساهم في تشخيص السرطان وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
ميتا ستضع اعتبارا من الشهر المقبل علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2024-04-07
ميتا ستضع اعتبارا من الشهر المقبل علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي
0
منوعات
2024-03-18
بعد ما قاله لها رجل غريب عبر تطبيق المواعدة... شابة تتحدى نفسها وتخسر الكثير من وزنها وهذه التفاصيل! (صور)
منوعات
2024-03-18
بعد ما قاله لها رجل غريب عبر تطبيق المواعدة... شابة تتحدى نفسها وتخسر الكثير من وزنها وهذه التفاصيل! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-05
ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟
علوم وتكنولوجيا
2024-06-05
ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04
جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04
جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04
رسمياً... "اكس" تسمح بالمحتوى الإباحي!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04
رسمياً... "اكس" تسمح بالمحتوى الإباحي!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-03
لتحقيق ثورة صناعية... مشاريع جديدة تكشف عنها "نفيديا" في التايوان!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-03
لتحقيق ثورة صناعية... مشاريع جديدة تكشف عنها "نفيديا" في التايوان!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
منوعات
16:59
"استيقظ إنه يوم الولادة"... ولدت ابنتها وتوفي زوجها في اليوم نفسه: قتله الإهمال الطبي وهذه قصتهما المحزنة!
0
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
0
أخبار دولية
15:31
غوتيريش: مباني الأمم المتحدة يتعين عدم انتهاك حرمتها
أخبار دولية
15:31
غوتيريش: مباني الأمم المتحدة يتعين عدم انتهاك حرمتها
0
صحة وتغذية
09:20
هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه
صحة وتغذية
09:20
هل تساقط شعركم بعد الإصابة بكورونا؟ اعتمدوا مكونين بسيطين لإعادة نموه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
0
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
0
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
07:55
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
0
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
أخبار دولية
07:45
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
أخبار لبنان
05:44
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
0
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
05:38
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
0
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
حال الطقس
01:57
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
خبر عاجل
06:43
معلومات للـLBCI: منفذ عملية السفارة الأميركية عمل بمفرده وليس ضمن خلية واشترى السلاح والذخيرة من ماله الخاص واستطلع السفارة الأميركية عبر Google
2
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
أخبار لبنان
05:56
إصدار رخص سوق خصوصية للمرشحين الذين اجتازوا الامتحانات النظرية والعملية عام 2022 في هذه المناطق
3
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
فنّ
04:29
كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح
4
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
امن وقضاء
06:55
معلومات جديدة عن منفذ عملية السفارة الأميركية
5
فنّ
04:16
إبنة نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير رائعة... نسخة طبق الأصل عن والدتها؟
فنّ
04:16
إبنة نادين نسيب نجيم في جلسة تصوير رائعة... نسخة طبق الأصل عن والدتها؟
6
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
أمن وقضاء
04:11
قوى الأمن: توضيح حول انتحار أحد العناصر من عديد فصيلة حراسة السفارة السعودية في بيروت
7
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
فنّ
04:44
نادين الراسي تستعرض قوامها الممشوق بالفيديو.. وتعليقات الجمهور بين "مثيرة" و"شو صايرلها"
8
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More