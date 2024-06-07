الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
37
o
الجنوب
28
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
37
o
الجنوب
28
o
الشمال
34
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية
علوم وتكنولوجيا
2024-06-07 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية
للمرة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية
أعلنت شركة "سبايس اكس" أن مركبة "ستارشيب" الفضائية المصممة لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، نجحت للمرة الأولى بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية استمرت لنحو ساعة، وفق وكالة "فرانس برس".
وقالت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في منشور عبر منصة "اكس": "تم تأكيد الهبوط". لكن خلال مشاهدة البث المباشر للعملية، يمكن رؤية أجزاء تتطاير من المركبة قبيل إنهاء مسارها في المحيط الهندي.
وكتبت نائبة رئيس "سبايس اكس" غوين شوتويل، عبر "اكس"، "تهانينا وشكراً جزيلاً للفرق الاستثنائية في سبايس اكس".
وأُطلق الصاروخ في رحلة تجريبية رابعة عند الساعة 7,50 صباحاً (12,50 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة ستاربايس التابعة لـ"سبايس اكس" في بوكا تشيكا في أقصى جنوب تكساس.
وكان أحد الأهداف الرئيسية للرحلة هو العودة للغلاف الجوي الأرضي بشكل مضبوط أكثر مقارنة مع الاختبارات السابقة التي انتهت بانفجارات.
وتستمر أعمال تطوير "ستارشيب" بوتيرة قوية من جانب شركة الملياردير إيلون ماسك التي تطلق سريعاً نماذج أولية من دون حمولة، من أجل تصحيح أي مشكلات أثناء الطيران في أسرع وقت.
وينبغي في النهاية أن تُستخدم "ستارشيب" لنقل رواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى القمر، للمرة الاولى منذ العام 1972. ولهذا السبب، تتابع "ناسا" من كثب تطوير هذا الصاروخ.
وقال رئيس "ناسا" بيل نيلسون "تهانينا لسبايس إكس على هذه الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة ستارشيب. حققنا خطوة إلى الأمام نحو عودة البشر إلى القمر".
ويتألف الصاروخ من طبقتين: طبقة الدفع في المركبة المسماة "سوبر هيفي بوستر"، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ نفسه.
وبعد دقائق من الإقلاع، انفصلت طبقة "سوبر هيفي" عن الصاروخ وعادت إلى الأرض. وهبطت بنجاح للمرة الأولى في خليج المكسيك، بحسب "سبايس اكس".
وتابعت المركبة رحلتها حتى وصلت إلى الفضاء. وبعد نحو ساعة، عادت بدورها إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقرب من 25 ألف كلم في ساعة. وتسبب هذه السرعة احتكاكاً يمكن أن يرفع درجة الحرارة إلى نحو 1400 درجة مئوية، وفق "سبايس اكس".
وأظهرت صور التقطتها كاميرات مثبتة على المركبة طبقة من البلازما تشكلت حولها. وقال أحد المعلّقين من "سبايس اكس" قبل وقت قصير من الهبوط "يمكننا أن نرى تطاير أجزاء من المركبة".
وخلال رحلته الأخيرة قبل أقل من ثلاثة أشهر، تجاوز الصاروخ حدود الفضاء، لكنّه توقف عن إرسال إشارات بعد 49 دقيقة من إقلاعه، عند عودته إلى الأرض.
وأوضحت "سبايس اكس" أن السبب هو فقدان التحكم بمساره خلال الرحلة بسبب انسداد في الصمامات، مشيدة باستعادة كل البيانات خلال هذه الرحلة.
وأُدخلت "تحسينات" كثيرة إلى المركبات مُذّاك. وأجريت أول رحلة تجريبية في نيسان 2023.
وقالت "ناسا" بعد الرحلة الثالثة "مع كل رحلة تجريبية، تتزايد أهداف سبايس اكس الطموحة". ورحبت بنجاح اختبار نقل الوقود خلال هذه المهمة.
وأكدت شركة "سبايس إكس" أنه تم نقل الأكسجين السائل من خزان إلى آخر داخل الصاروخ.
ويُعدّ تطوير هذه الميزة ضرورياً، إذ من أجل الوصول إلى القمر، يتعين على المركبة الفضائية التزود بالوقود مرة واحدة في الفضاء، من خلال الالتحام بمركبة اخرى مملوءة مسبقاً وتعمل كمحطة وقود فضائية.
وتعوّل ناسا على "ستارشيب" في مهمتها "ارتيميس 3" المرتقبة سنة 2026، إذ ستستخدم مركبة "ستارشيب" بنسخة معدلة كمركبة هبوط.
وبالإضافة إلى حجمه الكبير، يتمثل الابتكار الكبير في هذا الصاروخ بأنه قابل لإعادة الاستخدام.
ويرغب إيلون ماسك في جعله الأداة الرئيسية لتحقيق هدفه النهائي: إقامة مستعمرات بشرية على المريخ.
وبانتظار ذلك، كان من المقرر أن يقوم الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا برحلة حول القمر (من دون الهبوط) هذا العام.
لكن ميزاوا أعلن خلال الأسبوع الفائت إلغاء المشروع الذي أُعلنه سنة 2018، وكتب "في هذه المرحلة، لا أفق واضحاً عن الموعد الذي سنكون فيه قادرين على الانطلاق".
وتهيمن "سبايس اكس" على السوق العالمية للصواريخ الفضائية، مع ما لا يقل عن 14 عملية إطلاق لصواريخ "فالكون 9" في شهر أيار وحده.
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الأولى...
"ستارشيب"
بالهبوط
المحيط
الهندي
تجريبية
ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-04-29
جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي أوريون" بالمحيط الهندي
آخر الأخبار
2024-04-29
جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي أوريون" بالمحيط الهندي
0
فنّ
2024-03-21
أسرار تبوح بها للمرّة الأولى... راغدة شلهوب ضيفة "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا
فنّ
2024-03-21
أسرار تبوح بها للمرّة الأولى... راغدة شلهوب ضيفة "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا
0
أخبار لبنان
2024-06-05
حاصباني لـ"حوار المرحلة": ما نقوله لبري إننا لسنا ضد التشاور... ونتعاطى مع مسعى "اللقاء الديمقراطي" بإيجابية
أخبار لبنان
2024-06-05
حاصباني لـ"حوار المرحلة": ما نقوله لبري إننا لسنا ضد التشاور... ونتعاطى مع مسعى "اللقاء الديمقراطي" بإيجابية
0
آخر الأخبار
2024-06-05
حاصباني لـ"حوار المرحلة": نحن مستعدون بأي لحظة للنزول إلى البرلمان وعدم الخروج منه قبل انتخاب رئيس وما نطلبه من الفريق الآخر هو عدم تعطيل النصاب وعدم تسكير المجلس أمام النواب وتطبيق الدستور
آخر الأخبار
2024-06-05
حاصباني لـ"حوار المرحلة": نحن مستعدون بأي لحظة للنزول إلى البرلمان وعدم الخروج منه قبل انتخاب رئيس وما نطلبه من الفريق الآخر هو عدم تعطيل النصاب وعدم تسكير المجلس أمام النواب وتطبيق الدستور
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
16:43
ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
16:43
ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-05
ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟
علوم وتكنولوجيا
2024-06-05
ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04
جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04
جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04
رسمياً... "اكس" تسمح بالمحتوى الإباحي!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04
رسمياً... "اكس" تسمح بالمحتوى الإباحي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
2024-04-28
بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!
اخبار البرامج
2024-04-28
بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!
0
أخبار لبنان
2024-06-04
هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية
أخبار لبنان
2024-06-04
هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية
0
صحف اليوم
00:54
المسعى "الجنبلاطي" يستكمل الأسبوع المقبل (الجمهورية)
صحف اليوم
00:54
المسعى "الجنبلاطي" يستكمل الأسبوع المقبل (الجمهورية)
0
علوم وتكنولوجيا
03:34
للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية
علوم وتكنولوجيا
03:34
للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
تقارير نشرة الاخبار
13:15
بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة
0
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
أخبار دولية
13:12
معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية
0
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
أمن وقضاء
13:10
منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
مقدمة نشرة الاخبار
12:52
مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-06
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-06
هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية
0
أخبار دولية
2024-06-06
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
أخبار دولية
2024-06-06
دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان
0
أخبار لبنان
2024-06-06
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
أخبار لبنان
2024-06-06
عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن
0
أخبار دولية
2024-06-06
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
أخبار دولية
2024-06-06
إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
0
حال الطقس
2024-06-06
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
حال الطقس
2024-06-06
الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:09
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
اقتصاد
02:09
انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...
2
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
خبر عاجل
13:59
انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦
3
فنّ
08:39
"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء
فنّ
08:39
"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء
4
أمن وقضاء
07:57
٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر
أمن وقضاء
07:57
٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر
5
خبر عاجل
11:42
ترقبوا المباراة الحاسمة لمنتخب لبنان لكرة القدم أمام فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم في قطر في السابعة مساء عبر الـLBCI
خبر عاجل
11:42
ترقبوا المباراة الحاسمة لمنتخب لبنان لكرة القدم أمام فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم في قطر في السابعة مساء عبر الـLBCI
6
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
أخبار لبنان
03:48
الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery
7
خبر عاجل
12:50
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم من دون تسجيل اهداف
خبر عاجل
12:50
انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم من دون تسجيل اهداف
8
منوعات
13:24
رموز شيطانية وكحول ومخدرات... مداهمة لـ"شبكة شيطانية" في هذا البلد وهذه التفاصيل!
منوعات
13:24
رموز شيطانية وكحول ومخدرات... مداهمة لـ"شبكة شيطانية" في هذا البلد وهذه التفاصيل!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More