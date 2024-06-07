الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية

علوم وتكنولوجيا
2024-06-07 | 03:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
للمرّة الأولى... &quot;ستارشيب&quot; تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية

للمرة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية

أعلنت شركة "سبايس اكس" أن مركبة "ستارشيب" الفضائية المصممة لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، نجحت للمرة الأولى بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية استمرت لنحو ساعة، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، في منشور عبر منصة "اكس": "تم تأكيد الهبوط". لكن خلال مشاهدة البث المباشر للعملية، يمكن رؤية أجزاء تتطاير من المركبة قبيل إنهاء مسارها في المحيط الهندي.

وكتبت نائبة رئيس "سبايس اكس" غوين شوتويل، عبر "اكس"، "تهانينا وشكراً جزيلاً للفرق الاستثنائية في سبايس اكس".

وأُطلق الصاروخ في رحلة تجريبية رابعة عند الساعة 7,50 صباحاً (12,50 بتوقيت غرينيتش) من قاعدة ستاربايس التابعة لـ"سبايس اكس" في بوكا تشيكا في أقصى جنوب تكساس.

وكان أحد الأهداف الرئيسية للرحلة هو العودة للغلاف الجوي الأرضي بشكل مضبوط أكثر مقارنة مع الاختبارات السابقة التي انتهت بانفجارات.

وتستمر أعمال تطوير "ستارشيب" بوتيرة قوية من جانب شركة الملياردير إيلون ماسك التي تطلق سريعاً نماذج أولية من دون حمولة، من أجل تصحيح أي مشكلات أثناء الطيران في أسرع وقت.

وينبغي في النهاية أن تُستخدم "ستارشيب" لنقل رواد الفضاء التابعين لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" إلى القمر، للمرة الاولى منذ العام 1972. ولهذا السبب، تتابع "ناسا" من كثب تطوير هذا الصاروخ.

وقال رئيس "ناسا" بيل نيلسون "تهانينا لسبايس إكس على هذه الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة ستارشيب. حققنا خطوة إلى الأمام نحو عودة البشر إلى القمر".

ويتألف الصاروخ من طبقتين: طبقة الدفع في المركبة المسماة "سوبر هيفي بوستر"، وفوقها المركبة الفضائية التي تحمل اسم الصاروخ نفسه.

وبعد دقائق من الإقلاع، انفصلت طبقة "سوبر هيفي" عن الصاروخ وعادت إلى الأرض. وهبطت بنجاح للمرة الأولى في خليج المكسيك، بحسب "سبايس اكس".

وتابعت المركبة رحلتها حتى وصلت إلى الفضاء. وبعد نحو ساعة، عادت بدورها إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة تقرب من 25 ألف كلم في ساعة. وتسبب هذه السرعة احتكاكاً يمكن أن يرفع درجة الحرارة إلى نحو 1400 درجة مئوية، وفق "سبايس اكس".

وأظهرت صور التقطتها كاميرات مثبتة على المركبة طبقة من البلازما تشكلت حولها. وقال أحد المعلّقين من "سبايس اكس" قبل وقت قصير من الهبوط "يمكننا أن نرى تطاير أجزاء من المركبة".

وخلال رحلته الأخيرة قبل أقل من ثلاثة أشهر، تجاوز الصاروخ حدود الفضاء، لكنّه توقف عن إرسال إشارات بعد 49 دقيقة من إقلاعه، عند عودته إلى الأرض.

وأوضحت "سبايس اكس" أن السبب هو فقدان التحكم بمساره خلال الرحلة بسبب انسداد في الصمامات، مشيدة باستعادة كل البيانات خلال هذه الرحلة.

وأُدخلت "تحسينات" كثيرة إلى المركبات مُذّاك. وأجريت أول رحلة تجريبية في نيسان 2023.

وقالت "ناسا" بعد الرحلة الثالثة "مع كل رحلة تجريبية، تتزايد أهداف سبايس اكس الطموحة". ورحبت بنجاح اختبار نقل الوقود خلال هذه المهمة.

وأكدت شركة "سبايس إكس" أنه تم نقل الأكسجين السائل من خزان إلى آخر داخل الصاروخ.

ويُعدّ تطوير هذه الميزة ضرورياً، إذ من أجل الوصول إلى القمر، يتعين على المركبة الفضائية التزود بالوقود مرة واحدة في الفضاء، من خلال الالتحام بمركبة اخرى مملوءة مسبقاً وتعمل كمحطة وقود فضائية.

وتعوّل ناسا على "ستارشيب" في مهمتها "ارتيميس 3" المرتقبة سنة 2026، إذ ستستخدم مركبة "ستارشيب" بنسخة معدلة كمركبة هبوط.

وبالإضافة إلى حجمه الكبير، يتمثل الابتكار الكبير في هذا الصاروخ بأنه قابل لإعادة الاستخدام.

ويرغب إيلون ماسك في جعله الأداة الرئيسية لتحقيق هدفه النهائي: إقامة مستعمرات بشرية على المريخ.

وبانتظار ذلك، كان من المقرر أن يقوم الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا برحلة حول القمر (من دون الهبوط) هذا العام.

لكن ميزاوا أعلن خلال الأسبوع الفائت إلغاء المشروع الذي أُعلنه سنة 2018، وكتب "في هذه المرحلة، لا أفق واضحاً عن الموعد الذي سنكون فيه قادرين على الانطلاق".

وتهيمن "سبايس اكس" على السوق العالمية للصواريخ الفضائية، مع ما لا يقل عن 14 عملية إطلاق لصواريخ "فالكون 9" في شهر أيار وحده.

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

الأولى...

"ستارشيب"

بالهبوط

المحيط

الهندي

تجريبية

ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-04-29

جماعة الحوثي اليمنية تقول إنها استهدفت "السفينة الإسرائيلية إم.إس.سي أوريون" بالمحيط الهندي

LBCI
فنّ
2024-03-21

أسرار تبوح بها للمرّة الأولى... راغدة شلهوب ضيفة "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-05

حاصباني لـ"حوار المرحلة": ما نقوله لبري إننا لسنا ضد التشاور... ونتعاطى مع مسعى "اللقاء الديمقراطي" بإيجابية

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-05

حاصباني لـ"حوار المرحلة": نحن مستعدون بأي لحظة للنزول إلى البرلمان وعدم الخروج منه قبل انتخاب رئيس وما نطلبه من الفريق الآخر هو عدم تعطيل النصاب وعدم تسكير المجلس أمام النواب وتطبيق الدستور

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:43

ميتا تطلق أول برنامج للشركات معزز بالذكاء الاصطناعي يستهدف الإعلانات على تطبيق واتساب... وهذه التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-05

ميزة جديدة في انستغرام تثير غضب المستخدمين... ما القصة؟

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04

جمع عيّنات من الجانب البعيد للقمر... إنجاز جديد تحققه الصين!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-04

رسمياً... "اكس" تسمح بالمحتوى الإباحي!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اخبار البرامج
2024-04-28

بدأ تصميم الفساتين في عمر الـ12 سنة وهذه خططه المستقبلية... ايلي صعب قصة نجاح ملهمة وهذه رسالته لزوجته وأمه!

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-04

هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية

LBCI
صحف اليوم
00:54

المسعى "الجنبلاطي" يستكمل الأسبوع المقبل (الجمهورية)

LBCI
علوم وتكنولوجيا
03:34

للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

بعد الهجوم على السفارة الاميركية...عودة الحديث عن الخلايا النائمة

LBCI
أخبار دولية
13:12

معضلتان في اسرائيل: داخل الكابينت الحربي وعلى الجبهة الشمالية

LBCI
أمن وقضاء
13:10

منفذ الهجوم ضد السفارة الأميركية ذئب منفرد موالٍ لداعش

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:52

مقدمة النشرة المسائية 6-6-2024

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-06-06

هذه آخر المعطيات عن الهجوم المسلح على السفارة الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2024-06-06

دوجاريك قلق إزاء التوترات المستمرة والمتصاعدة على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-06

عبدالله: نحاول انضاج ظروف تسوية داخلية تلاقي حماية لبنان.. وفرنجية: منفتحون على أي حوار بناء يصب في مصلحة الوطن

LBCI
أخبار دولية
2024-06-06

إسبانيا تنضم إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

LBCI
حال الطقس
2024-06-06

الكتل الحارة تضعف اعتباراً من السبت

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:09

انخفاض في اسعار البنزين والمازوت...

LBCI
خبر عاجل
13:59

انتهاء مباراة لبنان وفلسطين بالتعادل ٠-٠ تنهي فرص لبنان للتأهل الى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٦

LBCI
فنّ
08:39

"لا يد اعلى من يد الله"... اليسا: مبروك للبنان وطن القانون رغم كل شيء

LBCI
أمن وقضاء
07:57

٧٠ لاجئًا سوريًّا رفضوا الخروج من كوسبا وأمن الدولة عالجت الأمر

LBCI
خبر عاجل
11:42

ترقبوا المباراة الحاسمة لمنتخب لبنان لكرة القدم أمام فلسطين ضمن تصفيات كأس العالم في قطر في السابعة مساء عبر الـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
03:48

الخواجة يعلن صدور نتائج التحاليل الخاصة بعينات الطحين التي تعود لشركة أفران Wooden Bakery

LBCI
خبر عاجل
12:50

انتهاء الشوط الاول من مباراة لبنان وفلسطين ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم من دون تسجيل اهداف

LBCI
منوعات
13:24

رموز شيطانية وكحول ومخدرات... مداهمة لـ"شبكة شيطانية" في هذا البلد وهذه التفاصيل!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More