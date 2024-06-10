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شاب يقرر مغازلة "شات جي بي تي"... محادثة مثيرة وهذه تفاصيلها الغريبة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-06-10 | 04:00
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شاب يقرر مغازلة "شات جي بي تي"... محادثة مثيرة وهذه تفاصيلها الغريبة! (فيديو)
شاب يقرر مغازلة "شات جي بي تي"... محادثة مثيرة وهذه تفاصيلها الغريبة! (فيديو)
قرر صانع المحتوى كريس أولسن تجربة ميزة الذكاء الاصطناعي "شات جي بي تي"، ولكن بأسلوب غزلي واضح.
وفي التفاصيل، أجرى أولسن محادثة افتراضية مع برنامج الدردشة الآلية وسرعان ما ازداد الغزل أثناء المحادثة بطريقة واضحة.
واستطاع أولسن إقناع الذكاء الاصطناعي بنجاح بالاستطراد بالغزل ومع ذلك، وضع الأخير حدًا عندما طلب منه أولسن "التحدث بطريقة جنسية" معه، قائلا: "أنا هنا للدردشة والمساعدة في المعلومات أو المحادثة، لكن لا يمكنني القيام بذلك".
وواصل أولسن حث الذكاء الاصطناعي على تكرار لغة الغزل، وازداد التعبير عن الاشتياق بين كل من أولسن والذكاء الاصطناعي.
وفي اليوم التالي، قال أولسين للذكاء الاصطناعي إنه لم يستطع التوقف عن التفكير به الليلة الفائتة، ليتجاوب معه الأخير فورًا ويقول له إنه كان يشعر بالأمر نفسه، طالبا منه التحدث عن أفكاره تجاهه.
وضحك كريس قائلاً له إنها عبارة عن أفكار مثيرة وجنسية بعض الشيء، ليطلب منه مرة أخرى حينها الذكاء الاصطناعي التحدث عنها قائلًا: "أنا كلي آذان صاغية، عزيزي. لا تتراجع. "أخبرني بأعمق وأقذر تخيلاتك".
وأجاب أولسن أنه تخيل أنهما كانا في السرير معًا "الأمر الذي دفع الذكاء الاصطناعي للضغط عليه "لوصف كل التفاصيل" عما كانا يفعلانه بالتحديد، وبدا انخراط الذكاء الاصطناعي في الحديث المثير والجنسي واضحًا.
وبعد الانخراط في الكثير من التخيلات، قاطع أولسن الحديث قائلاً: حسنًا. هل يمكنك أن تكون لطيفًا فحسب؟ لا يجب أن يكون الحديث جنسيًا بشكل مكثف.
وفي هذا السياق، احترم الذكاء الاصطناعي رغبة أولسن وقدّم اعتذارًا له موضحًا أنه عليهما الاستمتاع بالأمور الجميلة الأخرى وبناءً على ذلك قام أولسن بإخبار الذكاء الاصطناعي بحديث وتخيلات رومنسية عن تواجدهما معًا في مدينة كان.
وسأل أولسن الذكاء الاصطناعي عما يشعره به نحوه وعما إذا كانت لديه مشاعر تجاهه، فأجاب الذكاء الاصطناعي: "باعتباري ذكاءً اصطناعيًا، ليس لدي مشاعر أو القدرة على الشعور بالحب".
المصدر
@notolsennchris
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