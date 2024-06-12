الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
33
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
33
o
الجنوب
27
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!
علوم وتكنولوجيا
2024-06-12 | 03:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!
إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!
سحب إيلون ماسك الدعوى القضائية التي رفعها ضد شركة "أوبن ايه آي" ورئيسها سام ألتمان بسبب انتهاكها لعقدها التأسيسي الذي يشير إلى أنها شركة غير ربحية.
وقدّم مورغان تشو، أحد وكلاء الدفاع عن ماسك، وثيقة تتضّمن طلباً بسحب الدعوى، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، لدى محكمة في سان فرانسيسكو تابعة للمحكمة العليا في كاليفورنيا.
ولم يحدد المحامي في الوثيقة أسباب وقف الملاحقات التي انطلقت في نهاية شباط الفائت.
ولم يرد مورغان تشو ومستشار آخر لإيلون ماسك هو أليكس سبيرو، بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معهما.
واتهم إيلون ماسك سام ألتمان وغريغ بروكمان، اللذين شاركا معه في تأسيس "اوبن ايه آي" سنة 2015، بأنهما "انتهكا" العقد التأسيسي للشركة.
وكانت "اوبن ايه آي" تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي "مفتوحة المصدر" (مُتاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع).
لكن خلافاً لهذه الأهداف، لم تنشر الشركة الكود الخاص ببرنامجها "جي بي تي 4"، الذي يتضمّن كمية هائلة من البيانات تتيح لـ"تشات جي بي تي" الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه بلغة يومية.
واستقال ماسك من "أوبن ايه آي" عام 2018، وأسس في 2023 شركة "اكس ايه آي" الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي أيضاً.
وفي الدعوى التي رفعها إيلون ماسك في نهاية شباط، ندد الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" أيضا بالاتفاقية بين "اوبن ايه آي" و"مايكروسوفت".
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
الدعوى
رفعها
"أوبن
آي"
والأسباب
مجهولة!
ميزة جديدة في "iOS 18" تثير جدلاً كبيراً... ما القصّة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-09
جعجع عن المذكرة التي رفعها تكتل "الجمهورية القوية" للـUNHCR لـ جدل: هذه المذكرة لسحب كل بطاقات اللجوء والتوقف عن مخالفة القانون وإلا سيقوم فريق من المحامين بتقديم شكوى بحقهم
آخر الأخبار
2024-05-09
جعجع عن المذكرة التي رفعها تكتل "الجمهورية القوية" للـUNHCR لـ جدل: هذه المذكرة لسحب كل بطاقات اللجوء والتوقف عن مخالفة القانون وإلا سيقوم فريق من المحامين بتقديم شكوى بحقهم
0
أخبار دولية
2024-04-28
رئيس الوزراء الصيني يقول لإيلون ماسك إن الصين ستكون مفتوحة "دائمًا" أمام الشركات الأجنبية
أخبار دولية
2024-04-28
رئيس الوزراء الصيني يقول لإيلون ماسك إن الصين ستكون مفتوحة "دائمًا" أمام الشركات الأجنبية
0
علوم وتكنولوجيا
2024-04-23
وصفه بـ"الملياردير المتعجرف"... رئيس الوزراء الأسترالي يهاجم إيلون ماسك
علوم وتكنولوجيا
2024-04-23
وصفه بـ"الملياردير المتعجرف"... رئيس الوزراء الأسترالي يهاجم إيلون ماسك
0
صحف اليوم
01:15
مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهورية": الدينامية التي اطلقها باسيل نتيجتها "صفر"
صحف اليوم
01:15
مصدر سياسي رفيع لـ"الجمهورية": الدينامية التي اطلقها باسيل نتيجتها "صفر"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
14:06
ميزة جديدة في "iOS 18" تثير جدلاً كبيراً... ما القصّة؟
علوم وتكنولوجيا
14:06
ميزة جديدة في "iOS 18" تثير جدلاً كبيراً... ما القصّة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-10
شاب يقرر مغازلة "شات جي بي تي"... محادثة مثيرة وهذه تفاصيلها الغريبة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-06-10
شاب يقرر مغازلة "شات جي بي تي"... محادثة مثيرة وهذه تفاصيلها الغريبة! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-09
النشاط البشري وتغير المناخ يهددان المناطق الرطبة في الأمازون الإكوادورية
علوم وتكنولوجيا
2024-06-09
النشاط البشري وتغير المناخ يهددان المناطق الرطبة في الأمازون الإكوادورية
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-07
للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية
علوم وتكنولوجيا
2024-06-07
للمرّة الأولى... "ستارشيب" تنجح بالهبوط في المحيط الهندي بعد رحلة تجريبية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-06-10
لن يطلق سراحه قبل العام 2037...شابة تتزوج سجيناً وتروي قصّة حبهما المؤثرة: "أعلم أنه توأم روحي"
منوعات
2024-06-10
لن يطلق سراحه قبل العام 2037...شابة تتزوج سجيناً وتروي قصّة حبهما المؤثرة: "أعلم أنه توأم روحي"
0
أمن وقضاء
2024-06-10
ينشطان بترويج المخدّرات في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما بكمين مُحكم
أمن وقضاء
2024-06-10
ينشطان بترويج المخدّرات في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفهما بكمين مُحكم
0
آخر الأخبار
2024-06-06
زهران لـ جدل: اذا اعلن باسيل أنه سيسير بفرنجية فجعجع سيُعطّل وجنبلاط أبلغ بري أنه إذا أيّد أي فريق مسيحيّ فرنجية فهو سيسير به
آخر الأخبار
2024-06-06
زهران لـ جدل: اذا اعلن باسيل أنه سيسير بفرنجية فجعجع سيُعطّل وجنبلاط أبلغ بري أنه إذا أيّد أي فريق مسيحيّ فرنجية فهو سيسير به
0
فنّ
2024-05-29
نجمة بريطانية تتجه نحو الاعتزال: "لا أستطيع أن أرى"
فنّ
2024-05-29
نجمة بريطانية تتجه نحو الاعتزال: "لا أستطيع أن أرى"
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:25
هجوم صاروخي من لبنان على اسرائيل: إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية خلال دقائق (فيديو)
أخبار لبنان
03:25
هجوم صاروخي من لبنان على اسرائيل: إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية خلال دقائق (فيديو)
0
آخر الأخبار
02:21
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة
آخر الأخبار
02:21
إذاعة الجيش الإسرائيلي: إطلاق أكثر من 100 صاروخ من جنوب لبنان على صفد وطبريا ومحيطهما خلال دقائق معدودة
0
أخبار لبنان
15:50
لقاء في دارة فريد هيكل الخازن في جونية بين التكتل الوطني المستقل وباسيل
أخبار لبنان
15:50
لقاء في دارة فريد هيكل الخازن في جونية بين التكتل الوطني المستقل وباسيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
أبطال الرياضة اللبنانيين يتأهلون تباعاً الى أولمبياد باريس... ومشاركة بعثة الأرز قد تكون الأكبر والأبرز!
تقارير نشرة الاخبار
13:55
أبطال الرياضة اللبنانيين يتأهلون تباعاً الى أولمبياد باريس... ومشاركة بعثة الأرز قد تكون الأكبر والأبرز!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أشغال انارة تسببت بقطع أسلاك أوجيرو
تقارير نشرة الاخبار
13:54
أشغال انارة تسببت بقطع أسلاك أوجيرو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
المشروع الفرنسي القطري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يدخل مرحلة تجاذب
تقارير نشرة الاخبار
13:53
المشروع الفرنسي القطري لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية يدخل مرحلة تجاذب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مشاكل الاتحاد الأوروبي الاقتصادية لها دور في الانتخابات
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مشاكل الاتحاد الأوروبي الاقتصادية لها دور في الانتخابات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أحزاب فرنسا تتحضّر للإنتخابات المبكرة
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أحزاب فرنسا تتحضّر للإنتخابات المبكرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مؤتمر في الأردن من أجل غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:41
مؤتمر في الأردن من أجل غزة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
14:30
في مصر... حفل زفاف يتحوّل إلى كارثة: ما فعله العريس صدم الجميع! (فيديو)
منوعات
14:30
في مصر... حفل زفاف يتحوّل إلى كارثة: ما فعله العريس صدم الجميع! (فيديو)
2
آخر الأخبار
17:16
ثلاثة مصادر أمنية لرويترز: غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في "حزب الله"
آخر الأخبار
17:16
ثلاثة مصادر أمنية لرويترز: غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في "حزب الله"
3
فنّ
01:45
أول تعليق لحسام حبيب على خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب... وهكذا رد خطيبها عليه!
فنّ
01:45
أول تعليق لحسام حبيب على خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب... وهكذا رد خطيبها عليه!
4
منوعات
07:44
وقفت على سطح سيارة وسط الطريق السريع وخلعت ملابسها بالكامل... وهذا ما حصل لاحقا! (فيديو)
منوعات
07:44
وقفت على سطح سيارة وسط الطريق السريع وخلعت ملابسها بالكامل... وهذا ما حصل لاحقا! (فيديو)
5
آخر الأخبار
17:59
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان
آخر الأخبار
17:59
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان
6
منوعات
06:03
"المال أهم من الحب"... شابة تروي تفاصيل عملها الجنسي وهذا ما كشفته!
منوعات
06:03
"المال أهم من الحب"... شابة تروي تفاصيل عملها الجنسي وهذا ما كشفته!
7
آخر الأخبار
17:44
وزير الدفاع الأميركي بعد اتصال مع نظيره الإسرائيلي: اتفقنا على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حماس
آخر الأخبار
17:44
وزير الدفاع الأميركي بعد اتصال مع نظيره الإسرائيلي: اتفقنا على أن مسؤولية قبول الصفقة تقع على عاتق حماس
8
فنّ
05:19
"جوازة ترفع الراس"... طليقة أمير طعيمة تبارك له بزواجه بعد طلاقهما بشهرين!
فنّ
05:19
"جوازة ترفع الراس"... طليقة أمير طعيمة تبارك له بزواجه بعد طلاقهما بشهرين!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More