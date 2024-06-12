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إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!

علوم وتكنولوجيا
2024-06-12 | 03:04
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إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد &quot;أوبن ايه آي&quot; والأسباب مجهولة!
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إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!

إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!

سحب إيلون ماسك الدعوى القضائية التي رفعها ضد شركة "أوبن ايه آي" ورئيسها سام ألتمان بسبب انتهاكها لعقدها التأسيسي الذي يشير إلى أنها شركة غير ربحية.

وقدّم مورغان تشو، أحد وكلاء الدفاع عن ماسك، وثيقة تتضّمن طلباً بسحب الدعوى، اطلعت عليها وكالة فرانس برس، لدى محكمة في سان فرانسيسكو تابعة للمحكمة العليا في كاليفورنيا.

ولم يحدد المحامي في الوثيقة أسباب وقف الملاحقات التي انطلقت في نهاية شباط الفائت.

ولم يرد مورغان تشو ومستشار آخر لإيلون ماسك هو أليكس سبيرو، بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معهما.

واتهم إيلون ماسك سام ألتمان وغريغ بروكمان، اللذين شاركا معه في تأسيس "اوبن ايه آي" سنة 2015، بأنهما "انتهكا" العقد التأسيسي للشركة.

وكانت "اوبن ايه آي" تأسست على أنها غير ربحية وترمي إلى العمل من أجل خير البشرية وعلى برامج للذكاء الاصطناعي "مفتوحة المصدر" (مُتاحة وقابلة للتعديل والاستخدام وإعادة التوزيع).

لكن خلافاً لهذه الأهداف، لم تنشر الشركة الكود الخاص ببرنامجها "جي بي تي 4"، الذي يتضمّن كمية هائلة من البيانات تتيح لـ"تشات جي بي تي" الإجابة على الأسئلة المطروحة عليه بلغة يومية.

واستقال ماسك من "أوبن ايه آي" عام 2018، وأسس في 2023 شركة "اكس ايه آي" الناشئة المتخصصة بالذكاء الاصطناعي أيضاً.

وفي الدعوى التي رفعها إيلون ماسك في نهاية شباط، ندد الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا" أيضا بالاتفاقية بين "اوبن ايه آي" و"مايكروسوفت".

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