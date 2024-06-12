روبوتات واقعية للغاية ونابضة "بالعواطف"... مصنع صيني يعمل على تنفيذ مشروع جديد ! (فيديو)

يعمل مصنع في الصين على تطوير روبوتات بشرية واقعية للغاية يمكنها تقليد تعابير الوجه والعواطف البشرية بشكل مخيف.وفي التفاصيل، تحاول شركة "Ex-Robots"، إنشاء روبوتات نابضة بالحياة ويأمل المهندسون أن يتم استخدامها قريبًا في الرعاية الصحية والتعليم.وتُظهر اللقطات داخل المصنع العمال المحاطين بأكوام من أقنعة السيليكون أثناء عملهم على بناء الفئة الأكثر تعقيدًا من الروبوتات في العالم.ويقوم مهندسو الشركة بإنشاء نسخ روبوتية عن أنفسهم وتدريبها على تكرار تعابيرهم وعواطفهم.ويُظهر مقطع فيديو تم التقاطه من داخل المصنع كيف يحاكي الروبوت الحركات التي تقوم بها الموظفة بطريقة دقيقة.وتستخدم الروبوتات محركات صغيرة مثبتة في أماكن عدة ضمن رؤوسها والذكاء الاصطناعي للتعرف على السلوك البشري وتقليده.