الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
28
o
الجنوب
25
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
روبوتات واقعية للغاية ونابضة "بالعواطف"... مصنع صيني يعمل على تنفيذ مشروع جديد ! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-06-12 | 14:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
روبوتات واقعية للغاية ونابضة "بالعواطف"... مصنع صيني يعمل على تنفيذ مشروع جديد ! (فيديو)
روبوتات واقعية للغاية ونابضة "بالعواطف"... مصنع صيني يعمل على تنفيذ مشروع جديد ! (فيديو)
يعمل مصنع في الصين على تطوير روبوتات بشرية واقعية للغاية يمكنها تقليد تعابير الوجه والعواطف البشرية بشكل مخيف.
وفي التفاصيل، تحاول شركة "Ex-Robots"، إنشاء روبوتات نابضة بالحياة ويأمل المهندسون أن يتم استخدامها قريبًا في الرعاية الصحية والتعليم.
وتُظهر اللقطات داخل المصنع العمال المحاطين بأكوام من أقنعة السيليكون أثناء عملهم على بناء الفئة الأكثر تعقيدًا من الروبوتات في العالم.
ويقوم مهندسو الشركة بإنشاء نسخ روبوتية عن أنفسهم وتدريبها على تكرار تعابيرهم وعواطفهم.
ويُظهر مقطع فيديو تم التقاطه من داخل المصنع كيف يحاكي الروبوت الحركات التي تقوم بها الموظفة بطريقة دقيقة.
وتستخدم الروبوتات محركات صغيرة مثبتة في أماكن عدة ضمن رؤوسها والذكاء الاصطناعي للتعرف على السلوك البشري وتقليده.
المصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
واقعية
للغاية
ونابضة
"بالعواطف"...
تنفيذ
مشروع
(فيديو)
التالي
إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!
ميزة جديدة في "iOS 18" تثير جدلاً كبيراً... ما القصّة؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-06-11
جوزيف عطية يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة "من أوّلو" (فيديو)
فنّ
2024-06-11
جوزيف عطية يشوّق جمهوره لأغنيته الجديدة "من أوّلو" (فيديو)
0
أخبار لبنان
2024-06-07
"مشروع مشكل" جديد في الحكومة... (الجمهورية)
أخبار لبنان
2024-06-07
"مشروع مشكل" جديد في الحكومة... (الجمهورية)
0
أخبار دولية
2024-05-29
واشنطن تعتبر أن أي مشروع قرار جديد بشأن الحرب في غزة "قد لا يكون مفيدا"
أخبار دولية
2024-05-29
واشنطن تعتبر أن أي مشروع قرار جديد بشأن الحرب في غزة "قد لا يكون مفيدا"
0
أخبار لبنان
2024-05-29
اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة" وبحث في الخطوات المقبلة
أخبار لبنان
2024-05-29
اجتماع "لجنة متابعة تنفيذ مشروع التحوّل الرقمي في ادارات الدولة" وبحث في الخطوات المقبلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
03:04
إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!
علوم وتكنولوجيا
03:04
إيلون ماسك يسحب الدعوى التي رفعها ضد "أوبن ايه آي" والأسباب مجهولة!
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-11
ميزة جديدة في "iOS 18" تثير جدلاً كبيراً... ما القصّة؟
علوم وتكنولوجيا
2024-06-11
ميزة جديدة في "iOS 18" تثير جدلاً كبيراً... ما القصّة؟
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-10
شاب يقرر مغازلة "شات جي بي تي"... محادثة مثيرة وهذه تفاصيلها الغريبة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2024-06-10
شاب يقرر مغازلة "شات جي بي تي"... محادثة مثيرة وهذه تفاصيلها الغريبة! (فيديو)
0
علوم وتكنولوجيا
2024-06-09
النشاط البشري وتغير المناخ يهددان المناطق الرطبة في الأمازون الإكوادورية
علوم وتكنولوجيا
2024-06-09
النشاط البشري وتغير المناخ يهددان المناطق الرطبة في الأمازون الإكوادورية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2024-06-07
لقطع الشهية... التحفيز الكهربائي للدماغ قد يكون الحل السحري: تقنية جديدة وهذه تفاصيلها!
صحة وتغذية
2024-06-07
لقطع الشهية... التحفيز الكهربائي للدماغ قد يكون الحل السحري: تقنية جديدة وهذه تفاصيلها!
0
آخر الأخبار
2024-05-04
رئيس مجلس النواب الأميركي لموقع أكسيوس: الجمهوريون يستعدون للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات الداعمة لفلسطين
آخر الأخبار
2024-05-04
رئيس مجلس النواب الأميركي لموقع أكسيوس: الجمهوريون يستعدون للضغط على الجامعات بشأن المظاهرات الداعمة لفلسطين
0
رياضة
02:12
بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي
رياضة
02:12
بعد فوز البرتغال على إيرلندا... رونالدو يعزز رقمه القياسي
0
منوعات
2024-06-10
طالبة تثير الجدل بعد وقوفها على رأسها خلال حفل تخرجها: "هذا أمر شيطاني"
منوعات
2024-06-10
طالبة تثير الجدل بعد وقوفها على رأسها خلال حفل تخرجها: "هذا أمر شيطاني"
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
رياضة
13:40
هاتريك حسن معتوق هدية لمنتخب لبنان في مباراته الاعتزالية
0
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
أخبار دولية
13:33
غليان سياسي في فرنسا...ماكرون يرفض تسليم اليمين المتطرف مفاتيح السلطة
0
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
أخبار دولية
13:30
خط دمشق - مكة إلى العمل من جديد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
تقارير نشرة الاخبار
13:28
أم لبنانية تتحدث عن يوميات ابنها العامل البالغ من العمر 14 عاماً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحوار بين الإجماع أو بمن حضر
تقارير نشرة الاخبار
13:25
الحوار بين الإجماع أو بمن حضر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
القطاع الخاص يدخل على خط دعم الدفاع المدني من باب مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وشركة IPT النفطية
تقارير نشرة الاخبار
13:23
القطاع الخاص يدخل على خط دعم الدفاع المدني من باب مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية وشركة IPT النفطية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
Fondation CMA CGM تقف الى جانب الصليب الأحمر اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
Fondation CMA CGM تقف الى جانب الصليب الأحمر اللبناني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من أقصى حيفا حتى أقصى الشمال والجولان وطبريا... صفارات الإنذار لم تتوقف
تقارير نشرة الاخبار
13:16
من أقصى حيفا حتى أقصى الشمال والجولان وطبريا... صفارات الإنذار لم تتوقف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حزب الله يفقد أحد أرفع قادته: "أبو طالب" من مواجهة اسرائيل الى حرب البوسنة والهرسك
تقارير نشرة الاخبار
13:14
حزب الله يفقد أحد أرفع قادته: "أبو طالب" من مواجهة اسرائيل الى حرب البوسنة والهرسك
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
01:45
أول تعليق لحسام حبيب على خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب... وهكذا رد خطيبها عليه!
فنّ
01:45
أول تعليق لحسام حبيب على خبر خطوبة شيرين عبد الوهاب... وهكذا رد خطيبها عليه!
2
فنّ
04:31
إبنة كارلا حداد أصبحت شابة حسناء.. وفستانها يلفت الأنظار!
فنّ
04:31
إبنة كارلا حداد أصبحت شابة حسناء.. وفستانها يلفت الأنظار!
3
فنّ
03:34
اعتزال حسام جنيد.. والسبب رجل أعمال سوري كبير!
فنّ
03:34
اعتزال حسام جنيد.. والسبب رجل أعمال سوري كبير!
4
آخر الأخبار
17:16
ثلاثة مصادر أمنية لرويترز: غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في "حزب الله"
آخر الأخبار
17:16
ثلاثة مصادر أمنية لرويترز: غارة إسرائيلية على قرية جويا بجنوب لبنان أسفرت عن استشهاد أربعة أشخاص على الأقل بينهم قائد ميداني كبير في "حزب الله"
5
آخر الأخبار
17:59
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان
آخر الأخبار
17:59
المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد القائد طالب سامي عبدالله "الحاج أبو طالب" مواليد عام 1969 من بلدة عدشيت في جنوب لبنان
6
فنّ
01:31
شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!
فنّ
01:31
شيرين عبد الوهاب تعلن خطوبتها... هل كشفت هوية خطيبها وموعد زفافها؟!
7
صحف اليوم
01:29
جعجع يطلب من باسيل تأييده للرئاسة (الأخبار)
صحف اليوم
01:29
جعجع يطلب من باسيل تأييده للرئاسة (الأخبار)
8
حال الطقس
01:44
موجة حارة في طريقها الى لبنان...
حال الطقس
01:44
موجة حارة في طريقها الى لبنان...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More