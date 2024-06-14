3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!

من المقرر أن يطرح تطبيق واتساب تحديثاً جديداً يتضمن ثلاث مزايا تهدف إلى تعزيز المكالمات الجماعية ومكالمات الفيديو.وبعدما قدّم التطبيق ميزة إشراك 32 شخصاً في المكالمات والمحادثات الصوتية العام الفائت، يعتزم واتساب اليوم توسيع هذا الرقم ليشمل أيضاً مكالمات الفيديو.وأنشأ واتساب أيضاً ميزة جديدة تسّلط الضوء على المتحدث لتفادي تحوّل المحادثة إلى حالة من الفوضى، والتي ستتيح للمتصلين معرفة هوية الشخص المتحدث بسهولة.كما سيقدم التطبيق أيضاً ميزة جديدة تتيح مشاركة الشاشة للصوت، التي سيسمح للأشخاص الاستماع إلى التسجيلات الصوتية والموسيقى في الوقت نفسه.