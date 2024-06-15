الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكشف عن مومياوات جديدة من الكائنات الفضائية في البيرو... ماذا يقول العلماء؟

علوم وتكنولوجيا
2024-06-15 | 13:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكشف عن مومياوات جديدة من الكائنات الفضائية في البيرو... ماذا يقول العلماء؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الكشف عن مومياوات جديدة من الكائنات الفضائية في البيرو... ماذا يقول العلماء؟

يتطلع صحفي مكسيكي، يدعي حيازته لمومياوات كائنات غريبة، إلى علماء أميركيين وأوروبيين للتحقق من صحتها.

وأثارت مومياوتان "غريبتان" مكتشفتان حديثًا في بيرو جدلاً واسعاً منذ الكشف عن بيانات الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية لهما في آذار الفائت. يخشى علماء الآثار أن تكون هذه مومياوات لبشر قدماء تم نبشهم من قبل لصوص المقابر.

وأكد الصحفي والباحث في الأجسام الطائرة المجهولة، خايمي موسان، لموقع "ديلي ميل" البريطاني أنه يجري المزيد من التحليلات المتعمقة، وأنه يقاضي حكومة بيرو للحصول على حق شحن الجثث إلى مختبرات متقدمة في الولايات المتحدة. وأثار موسان، الذي تسببت أبحاثه في جدل استمر لعقد من الزمن، فكرة أن المومياوات قد تكون "هجينة" بين البشر وكائنات فضائية، مدعياً أن العينات الجديدة تحتوي على حمض نووي غير معروف بنسبة 30 بالمئة.

رغم ذلك، يظل النقاد يشككون في ادعاءاته.

وقضى موسان وزملاؤه عامًا حافلاً بالأحداث في الضغط من أجل اهتمام علمي أوسع بالأجسام الغريبة، بما في ذلك عرض تقديمي مثير للجدل أمام الكونغرس المكسيكي ووزارة الثقافة في بيرو. جاءت الدراما المتعلقة بالجثث وسط نقاش حاد حول السياسة العامة للأجسام الطائرة المجهولة، حيث يتبع السياسيون في الولايات المتحدة خطى المبلغين عن المخالفات الحكومية وعلماء Ivy League للدعوة إلى مزيد من البحث المفتوح حول اللغز.

وصل صراع موسان مع منتقديه إلى ذروته في نيسان الفائت عندما داهمت الشرطة مؤتمره الصحفي في بيرو بهدف الاستيلاء على إحدى الجثث المحنطة الجديدة المعروضة، والتي يطلق عليها اسم "مونتسيرات". الآن، يرفع موسان دعوى قضائية ضد حكومة بيرو للحصول على تعويضات وللحصول على الحق في شحن عينات المومياء إلى باحثين جامعيين وعلماء آخرين في الولايات المتحدة لإجراء اختبارات أكثر شمولاً ومستقلة.

وقال موسان لموقع  "ديلي ميل": الدعوى القضائية مرفوعة بالفعل مقابل 300 مليون دولار". وأضاف: "سوف نتفاوض مع بيرو للسماح لنا بتصدير العينات لإجراء الاختبارات في أميركا". وأوضح موسان في تحديث يوم الأحد أن المعركة القانونية ستستغرق ثمانية أشهر، وأكد أن التمويل سيساعد في إنشاء متحف للمومياوات ولن يفيده شخصيًا.

في هذه الأثناء، تستمر الاختبارات في المكسيك، حيث يعمل الدكتور مارتن أشيريكا راموس من عيادة الصحة البديلة SPES في مكسيكو سيتي على المومياوات "الغريبة" الأخرى للفريق. وقال موسان إن هذه العينات السابقة هي التي تم تقديمها إلى الكونغرس المكسيكي في أيلول الفائت، مما أثار اهتمام أحد مقاولي وكالة ناسا في الولايات المتحدة.

وأعلن موسان والدكتور أشيريكا يوم الأحد أن أطباء متخصصين من أوروبا سيجرون اختبارات الحمض النووي على هذه المومياوات قريبًا: "لن نكشف عن الأسماء، حتى نتمكن من إجراء المزيد من تحليل الحمض النووي".

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

مومياوات

كائنات فضائية

أجسام غريبة

بيرو

علماء

خبراء

حمض نووي

الولايات المتحدة الأميركية.

LBCI التالي
"ميتا" توقف مشروعها لاستخدام بيانات المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي "ثوري"
3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
12:42

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من وسط بيروت باتجاه عين المريسة

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-14

مخابرات الجيش تطوّق الشخص الذي قتل عنصرا من الجيش في محيط مرفأ بيروت في مبنى في سن الفيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-14

بعد التداول بخبر عن اقدام عنصرين على تكسير آلية وسرقة مفاتيح وسيارة إسعاف... قيادة فوج إطفاء بيروت توضح

LBCI
آخر الأخبار
2024-06-14

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على جميع التقاطعات والمستديرات ضمن العاصمة بيروت

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
16:10

"ميتا" توقف مشروعها لاستخدام بيانات المستخدمين في برنامج ذكاء اصطناعي "ثوري"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14

3 تغييرات رئيسية تنتظر مستخدمي واتساب... إليكم التفاصيل!

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-14

لهذا السبب... "إكس" تحجب علامات الإعجاب على صفحات المستخدمين

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-06-12

روبوتات واقعية للغاية ونابضة "بالعواطف"... مصنع صيني يعمل على تنفيذ مشروع جديد ! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-05-21

تعميم أوصاف جثة رجل مُسنّ مجهول الهويّة قضى في داخل منزله...

LBCI
أخبار دولية
2024-05-14

بن فرحان يكرر وقوفه إلى جانب اللبنانيين: ندعو الأطراف اللبنانية لتغليب المصلحة العامة

LBCI
أمن وقضاء
14:35

الجيش: توقيف ٤ مواطنين و١٧ سوريًا ضمن إطار التدابير الأمنية في مختلف المناطق

LBCI
فنّ
2024-04-06

ابن ديما بياعة وتيم حسن في موقفٍ محرج على تيكتوك... كم رصيده في البنك؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:42

بين الدراسة وقمة الدول السبع… الذكاء الإصطناعي يشغل العالم

LBCI
رياضة
13:40

ألمانيا توجه إنذارًا لجميع المنافسين مع إنطلاق اليورو... والعين الليلة على إيطاليا حاملة اللقب!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

جبل عرفة: ركن يعتبر الأساس والأعظم في الحج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

قصور تاريخية لا يزال الحفاظ عليها في لبنان مهمًا... وكاميرا الـLBCI تأخذكم إلى منزل السفير البرازيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

في كفرعبيدا: تواصل الشاطىء اللبناني مقطوع كرمى "الفيلات"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

عشية عيد الأضحى الـLBCI تتعرف على عادات وتقاليد أبناء عاليه والشوف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

تعرفوا على استراتيجية حماس الجديدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

تقارير أمام الحكومة الإسرائيلية تؤكد أن الجيش الإسرائيلي غير قادر على حرب على لبنان

LBCI
أخبار لبنان
13:15

الجنوب شيّع الشهيدتين سالي سكيكي ودلال محمود عز الدين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:34

ممثلة لبنانيّة تدخل القفص الذهبي بشكلٍ مفاجئ... وهبة نور أوّل المُهنّئين

LBCI
فنّ
04:37

زفاف دانييلا رحمة وناصيف زيتون... فستان العروس غير جاهز وموعد جديد للزواج!

LBCI
منوعات
06:43

بعدما حذر من وفاة الرئيس الإيراني... منجم هندي يتوقع نشوب الحرب العالمية الثالثة في هذا التاريخ!

LBCI
خبر عاجل
12:00

ترقبوا حفل السوبرانو فرح الديباني ضمن مهرجانات "بيت الدين 2023" مباشرة بعد نشرة الأخبار المسائية

LBCI
حال الطقس
01:43

بعد ارتفاع درجات الحرارة..الكتل الحارّة الى تراجع وانحسار

LBCI
صحف اليوم
00:39

رسالة قطرية لـ"حزب الله": إسرائيل تستعدّ للحرب الشاملة (اللواء)

LBCI
أخبار لبنان
08:40

إقليم المتن الشمالي الكتائبي: التاريخ لن يرحم من قام بوضع السم لأهالي المتن وتآمر على صحتهم

LBCI
فنّ
05:11

مشاجرة "دامية" بين فنانين مصريين! (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More